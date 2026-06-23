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Право

Уточнены требования к спискам граждан при создании политических партий

Встреча госслужащего с населением, госслужба, аким, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:47 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр юстиции приказом от 17 июня 2026 года изменил Правила проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии, сообщает Zakon.kz.

Лица, указанные в списках, должны быть гражданами РК, достигшими восемнадцатилетнего возраста.

Членство иностранных граждан, лиц без гражданства, а также коллективное членство в политической партии не допускаются.

Гражданин РК может состоять членом только одной политической партии.

Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.

Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.

На период осуществления своих полномочий президент РК не должен состоять в политической партии.

Вице-президент, председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Уполномоченный по правам человека в РК, сотрудники и работники правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащие не вправе состоять в политической партии, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.

Указанные лица, за исключением сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих, обязаны выйти из политических партий в течение десяти дней со дня назначения, избрания, поступления на службу.

Количество граждан в списках, инициирующих создание политической партии, должно составлять не менее семисот человек, представляющих две трети столицы, областей, городов республиканского значения.

Общая численность состава политической партии, указанная в списках, должна быть не менее пяти тысяч членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии в столице, во всех областях и городах республиканского значения, численностью не менее двухсот членов партии в каждом из них.

В случае несоответствия предоставленных списков Правилам регистрирующий орган отказывает в государственной регистрации (перерегистрации) политической партии по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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