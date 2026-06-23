Уточнены требования к спискам граждан при создании политических партий

Министр юстиции приказом от 17 июня 2026 года изменил Правила проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии, сообщает Zakon.kz.

Лица, указанные в списках, должны быть гражданами РК, достигшими восемнадцатилетнего возраста.

Членство иностранных граждан, лиц без гражданства, а также коллективное членство в политической партии не допускаются.

Гражданин РК может состоять членом только одной политической партии.

Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.

Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.

На период осуществления своих полномочий президент РК не должен состоять в политической партии.

Вице-президент, председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Уполномоченный по правам человека в РК, сотрудники и работники правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащие не вправе состоять в политической партии, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.

Указанные лица, за исключением сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих, обязаны выйти из политических партий в течение десяти дней со дня назначения, избрания, поступления на службу.

Количество граждан в списках, инициирующих создание политической партии, должно составлять не менее семисот человек, представляющих две трети столицы, областей, городов республиканского значения.

Общая численность состава политической партии, указанная в списках, должна быть не менее пяти тысяч членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии в столице, во всех областях и городах республиканского значения, численностью не менее двухсот членов партии в каждом из них.

В случае несоответствия предоставленных списков Правилам регистрирующий орган отказывает в государственной регистрации (перерегистрации) политической партии по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

