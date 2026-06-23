Новые виды судебно-экспертных исследований будут проводить в Казахстане

Министр юстиции приказом от 10 июня 2026 года внес изменения и дополнения в ряд приказов по вопросам судебных экспертиз, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Правила определения категорий сложности судебных экспертиз.

Судебная экспертиза веществ и материалов включает:

Судебно-экспертное исследование лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов.

Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов.

Судебно-экспертное исследование почв.

Судебно-экспертное исследование волокнистых материалов и изделий из них.

Судебно-экспертное исследование спиртосодержащих жидкостей.

Судебно-экспертное исследование специальных химических веществ.

Судебно-экспертное исследование изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов.

Судебно-экспертное исследование веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (новое).

Судебно-экспертное исследование веществ методами молекулярной спектрометрии (новое).

В Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы добавлены новые параграфы, которые определяют особенности проведения двух новых судебно-экспертных исследований.

Предметом судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии является установление фактических данных на основе инструментальных методов исследования (газовой или жидкостной хроматографии с различными типами детектирования, в том числе масс-спектрометрии), направленные на определение качественного и количественного состава, структуры и свойств веществ для получения объективных данных об их природе.

Объектами судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии являются:

органические вещества, в том числе растворители (за исключением ядовитых, радиоактивных и ядерных материалов (и их отходов);

газы (закись азота и другие);

сильнодействующие вещества ограниченной группы (бензобарбитал, гексобарбитал, зопиклон, клозапин, прегабалин, сибутрамин, тропикамид, хлороформ) в формах, не соответствующих фармацевтической упаковке, при отсутствии маркировочных обозначений и изъятии россыпью и в иных видах, затрудняющих их визуальную идентификацию;

образцы веществ для экспертного исследования (сравнительные, контрольные);

материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике вещества (его происхождении), технологии изготовления, способы хранения, а также протоколы осмотра места происшествия, производства выемки, осмотра предметов (объектов), нормативно-техническая документация к исследуемому веществу и методам анализа.

При производстве судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии решаются следующие вопросы:

какова природа представленного на исследование вещества;

содержится ли в представленных на исследование объектах (указать какие) вещество (указать вещество);

каково количественное содержание (указать конкретное вещество) в составе представленного объекта (таблетки, капсулы, жидкость);

имеются ли на поверхности предметов носителей (указывается объекты) следы вещества (указать какое);

является ли содержимое, в представленных на исследование (далее указывается тип упаковки или формы хранения (изъятия) газообразного вещества: металлический (газовый) баллон, шары, пакеты, полимерные емкости, газоотборник и другие), закисью азота в газообразном состоянии;

содержится ли в представленном на исследование (далее указывается тип упаковки или формы хранения (изъятия) газообразного вещества: металлический (газовый) баллон, шары, пакеты, полимерные емкости, газоотборник и другие) закись азота.

Также документом установлены требования при подготовке объектов на экспертное исследование.

В свою очередь, предмет судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии составляют установление фактических данных на основе инструментальных методов исследования (ультрафиолетовой, инфракрасной спектрометрии или спектрометрии комбинационного рассеивания), направленные на определение качественного, структуры и свойств веществ для получения объективных данных об их природе.

Объектами судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии являются:

органические и неорганические вещества (за исключением ядовитых, радиоактивных и ядерных материалов (и их отходов);

газы (закись азота и другие);

сильнодействующие вещества ограниченной группы (бензобарбитал, гексобарбитал, зопиклон, клозапин, прегабалин, сибутрамин, тропикамид, хлороформ) - их активное вещество, наполнители;

образцы веществ для экспертного исследования (сравнительные, контрольные).

К объектам исследования также относятся материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике вещества (его происхождении), технологии изготовления, способе хранения, а также протоколы осмотра места происшествия, производства выемки, осмотра предметов (объектов), нормативно-техническая документация к исследуемому веществу и методам анализа и другие документы.

При производстве судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии решаются следующие вопросы:

какова природа представленного на исследование вещества;

содержится ли в представленных на исследование объектах (указать какие) вещество (указать вещество);

при назначении комплексной экспертизы вопросы могут быть сформулированы на установление общей химической природы объекта и решаться в совокупности с применением других инструментальных методов исследования или видов экспертиз.

В Стандартах и требованиях к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы установлены требования к оборудованию помещений для производства новых видов судебно-экспертных исследований.

Так, для судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии требуются:

Газовый хроматограф с масс-селективным детектором в комплекте автоматическим устройством ввода пробы

Газовый хроматограф по теплопроводности в комплекте автоматическим устройством ввода пробы

Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором в комплекте автоматическим устройством ввода пробы

Газовый хроматограф с инфракрасным детектором

Жидкостной хроматограф с набором детекторов (УФ, диодно-матричным, флюоресцентным, масс-спектрометрическим) и коллектором фракций

Парофазный дозатор для газового хроматографа

Сушильный шкаф

Баня ультразвуковая

Роторный испаритель

Плитка лабораторная с программируемыми режимами нагрева (по температуре)

Вытяжной шкаф;

Лабораторные УФ-облучатели (254-365 нм)

Деионизатор воды

Камеры стеклянные для хроматографирования

Эксикатор

Весы электронные предел взвешивания с 0,0001 г до 210 г

Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г

Микроскоп цифровой (увеличение не менее диапазона от 1х-500х)

Пробоотборники для газообразных веществ

Лабораторный холодильник

Цифровой фотоаппарат

Персональный компьютер

Библиотеки масс-спектров веществ и материалов

Комплект лабораторной мебели

Комплект лабораторной посуды

Для производства судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии требуются:

ИК-Фурье – спектрометр (спектральный диапазон 400-4000 см-1)

Модули ATR (приставки) – нарушенное полное внутреннее отражение

Газовая кювета с длиной оптического пути 5 или 10 см для соответствующей модели ИК- спектрометра

Жидкостная кювета для соответствующей модели ИК- спектрометра

Романовский спектрометр

УФ-спектрометр

Пресс-формы для таблетирования проб

Пресс для таблетирования

Агатовая ступка с пестиком для пробоподготовки

Весы электронные предел взвешивания с 0,0001 г до 210 г

Сушильный шкаф

Баня ультразвуковая

Роторный испаритель

Плитка лабораторная с программируемыми режимами нагрева (по температуре)

Вытяжной шкаф

Микроскоп цифровой (увеличение не менее диапазона от 1х-500х)

Пробоотборники для газообразных веществ

Лабораторный холодильник

Цифровой фотоаппарат

Персональный компьютер

Библиотеки ИК-спектров веществ и материалов

Комплект лабораторной мебели

Комплект лабораторной посуды

Также изменились Правила квалификационной подготовки судебных экспертов.

В частности, говорится, что при внедрении нового вида судебной экспертизы, ранее не проводившегося в органе судебной экспертизы, квалификационная подготовка претендента проводится во внешних организациях (организациях высшего и (или) послевузовского образования, научно-исследовательских институтах, научно-технических центрах и иных организациях), обладающих необходимой материально-технической базой и компетенциями в области исследования соответствующих объектов или веществ, имеющих опыт производства данного вида экспертиз, либо с привлечением работников таких организаций и учреждений.

Срок квалификационной подготовки во внешних организациях устанавливается продолжительностью не менее одного месяца. По результатам квалификационной подготовки предоставляется документ (сертификат, свидетельство), подтверждающий освоение методик исследования и приобретение практических навыков работы.

Приказ вводится в действие с 3 июля.

