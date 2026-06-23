Правила по поставке сжиженного газа изменились в Казахстане

Министр энергетики приказом от 15 июня 2026 года внес поправки в ряд приказов по вопросам поставки сжиженного газа и установления предельных цен его оптовой реализации, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан.

В документе говорится, что местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода представляют посредством информационной системы в уполномоченный орган прогноз потребления сжиженного нефтяного газа на предстоящий календарный год на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК формируется уполномоченным органом посредством информационной системы на планируемый квартал на основании представленных прогнозов поставщиков и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, а также данных мониторинга фактического производства и потребления сжиженного нефтяного газа.

При формировании плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок через товарные биржи административно-территориальной единицей поставки определяется столица, соответствующая область, город республиканского значения, либо группа административно-территориальных единиц, либо вся территория РК.

План поставки в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала планируемого квартала публикуется уполномоченным органом на его официальном интернет-ресурсе и направляется производителям, собственникам сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, и местным исполнительным органам столицы, областей, городов республиканского значения.

При снижении объема производства сжиженного нефтяного газа до уровня, не позволяющего соответствующему поставщику исполнить план поставки, уполномоченный орган производит изменение утвержденного плана поставки на основании проекта изменения плана поставки, одобренного решением Комиссии и уведомляет местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения.

При этом производится пропорциональное увеличение объемов поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК остальными поставщиками или пропорциональное сокращение объемов, получаемых для соответствующих административно-территориальных единиц.

При превышении поставщиком фактического объема производства сжиженного нефтяного газа в отчетном месяце от планируемого объема, а также при возникновении у поставщика неотгруженных объемов сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке РК вне товарных бирж, предусмотренных в рамках плана поставки, в связи с отказом лиц от приобретения сжиженного нефтяного газа, такой поставщик в течение 2 рабочих дней уведомляет уполномоченный орган о появлении дополнительного объема сжиженного нефтяного газа.

Уполномоченный орган исходя из географического расположения производственных мощностей поставщиков, формирует дополнение к плану поставки в соответствии с проектом, одобренным решением Комиссии, и перераспределяет дополнительный объем сжиженного нефтяного газа среди соответствующих административно-территориальных единиц на основе запросов местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения.

Также изменения произошли в Правилах представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа.

Сведения по мониторингу производства, транспортировки, хранения, отгрузки и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа формируются уполномоченным органом на основании сведений, представляемых местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, национальным оператором, производителями, лицами, осуществляющими оптовую или розничную реализацию товарного или сжиженного газа, газотранспортными и газораспределительными организациями.

Лица, осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию сжиженного нефтяного газа, ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, на территории которых осуществляется такая реализация, сведения о реализации сжиженного нефтяного газа, в том числе произведенного за пределами территории РК и ввезенного для потребления на территорию РК.

Местные исполнительные органы столицы, области, города республиканского значения представляют в уполномоченный орган:

ежемесячно не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным:

– сведения по реализации и потреблению сжиженного нефтяного газа на территории столицы, области, города республиканского значения по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

- сведения по оптовым и розничным ценам на сжиженный нефтяной газ на территории столицы, области, города республиканского значения по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода сведения по прогнозам потребления сжиженного нефтяного газа на предстоящий календарный год на территории столицы, области, города республиканского значения;

ежесуточно до 16:00 часов по астанинскому времени сведения по остаткам сжиженного нефтяного газа на территории столицы, области, города республиканского значения.

На основе данных мониторинга производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа уполномоченный орган составляет прогнозный баланс производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа на территории Республики Казахстан на предстоящий календарный год на основании сведений, представляемых ему местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, национальным оператором, производителями, лицами, осуществляющими оптовую и (или) розничную реализацию товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, газотранспортными и газораспределительными организациями.

Помимо этого, изменились Правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа.

Так, говорится, что предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются каждые пять лет с разбивкой по годам и при необходимости корректируются ежегодно 1 июля в порядке, определяемом уполномоченным органом отдельно для столицы, для каждой области, города республиканского значения, промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов РК.

Корректировка производится не более одного раза в год на основании обращения национального оператора в уполномоченный орган в связи с изменением цен покупки товарного газа, структуры и (или) источников товарного газа, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку товарного газа по магистральным газопроводам, хранению товарного газа в подземных хранилищах газа.

Для регионов РК, в которых отсутствует снабжение товарным газом, уровень предельной цены оптовой реализации товарного газа не рассчитывается.

По тексту правил вносятся и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 1 июля.