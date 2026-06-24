Что изменилось в работе архитектурно-градостроительных советов
Уточняется, что архитектурно-градостроительный совет (Совет) – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, создаваемый при акиматах столицы, областей и городов республиканского значения для координации действий по реализации единой градостроительной политики, повышения качества среды обитания и жизнедеятельности человека, обеспечения устойчивого развития и формирования современного архитектурного облика населенных пунктов.
Состав архитектурно-градостроительного совета формируется местным представительным органом столицы, области и города республиканского значения в нечетном количестве не менее семи человек.
Совет возглавляет аким столицы, области и города республиканского значения – председатель.
Заместителями председателя Совета являются:
- заместитель акима столицы, области и города республиканского значения, курирующий вопросы строительства;
- главный архитектор столицы, области и города республиканского значения.
Также в документе говорится, что по итогам заседания составляется протокол, в котором отражаются принятые Советом решения. Член Совета, не согласный с принятым решением, прилагает к протоколу текст своего особого мнения.
Протокол заседания Совета направляется всем заинтересованным государственным органам для принятия решений, а также физическим и юридическим лицам, проекты которых были рассмотрены согласно повестке дня заседания Совета.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
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