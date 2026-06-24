Что изменилось в работе архитектурно-градостроительных советов

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года внес поправки в Типовое положение архитектурно-градостроительного совета, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что архитектурно-градостроительный совет (Совет) – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, создаваемый при акиматах столицы, областей и городов республиканского значения для координации действий по реализации единой градостроительной политики, повышения качества среды обитания и жизнедеятельности человека, обеспечения устойчивого развития и формирования современного архитектурного облика населенных пунктов.

Состав архитектурно-градостроительного совета формируется местным представительным органом столицы, области и города республиканского значения в нечетном количестве не менее семи человек.

Совет возглавляет аким столицы, области и города республиканского значения – председатель.

Заместителями председателя Совета являются:

заместитель акима столицы, области и города республиканского значения, курирующий вопросы строительства;

главный архитектор столицы, области и города республиканского значения.

Также в документе говорится, что по итогам заседания составляется протокол, в котором отражаются принятые Советом решения. Член Совета, не согласный с принятым решением, прилагает к протоколу текст своего особого мнения.

Протокол заседания Совета направляется всем заинтересованным государственным органам для принятия решений, а также физическим и юридическим лицам, проекты которых были рассмотрены согласно повестке дня заседания Совета.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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