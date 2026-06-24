Колумбия обыграла ДР Конго и пробилась в плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Поединок проходил в мексиканской Гвадалахаре на арене "Эстадио Акрон", где единственный и победный гол забил Даниэль Муньос, который отметился на 76-й минуте.
Благодаря этому южноамериканцы вышли в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в двух матчах, набрав шесть очков.
В другой встрече этой группы Португалия разгромила Узбекистан (5:0) и расположилась на второй строчке с активом в четыре балла.
Теперь в третьем туре мундиаля 28 июня Колумбия сыграет с Португалией, а ДР Конго померится силами с Узбекистаном.
Также минувшей ночью прошли матчи в группе L, где Англия сыграла вничью с Ганой (0:0), а Хорватия переиграла Панаму (1:0).
В итоге турнирный расклад в этом квартете выглядит следующим образом: впереди Англия и Гана, у них по четыре очка, далее следуют Хорватия (3) и Панама (0).
Здесь все решится 28 июня, где Англия сразится с Панамой, а Хорватия встретится с Ганой.
Между тем сегодня вечером казахстанец Тимофей Скатов поборется за выход в финал квалификации "Уимблдона", где его соперником станет шведский теннисист Элиас Имер.