Методику определения социального благополучия семьи уточнили в Казахстане

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Министр труда и социальной защиты населения приказом от 17 июня 2026 года внес поправки в Методику определения социального благополучия семьи (лица), сообщает Zakon.kz.

Документом уточняется расчет некоторых показателей для определения уровня социального благополучия семьи. Так, по критерию "Наличие/отсутствие просроченной задолженности по кредитным обязательствам" баллы распределены: отсутствие задолженности по кредитным обязательствам больше 90 дней и свыше 1000 теңге – 0 баллов;

– 0 баллов; наличие просроченной задолженности по кредитным обязательствам у одного совершеннолетнего члена семьи (лица) больше 90 дней и свыше 1000 теңге – минус 250 баллов;

– минус 250 баллов; наличие просроченной задолженности по кредитам больше 90 дней и свыше 1000 теңге у всех совершеннолетних членов семьи – минус 500 баллов. По критерию "Обеспеченность семьи (лица) жилищем" баллы распределены: отсутствие жилища – минус 200 баллов;

наличие одной единицы жилища менее 18 квадратных метров на одного члена семьи – минус 80 баллов;

наличие одной единицы жилища более 18 квадратных метров на одного члена семьи – 0 баллов;

наличие от двух до трех единиц жилища – 100 баллов;

наличие от трех до шести единиц жилища – 400 баллов;

наличие от шести до одиннадцати единиц жилища – 1 000 баллов;

наличие более одиннадцати единиц жилища – 2 000 баллов. По критерию "Наличие/отсутствие личного подсобного хозяйства" баллы распределены: отсутствие личного подсобного хозяйства – 0 баллов;

наличие личного подсобного хозяйства до 500 тысяч теңге – 50 баллов;

– 50 баллов; наличие личного подсобного хозяйства от 500 тысяч теңге до 1 миллиона теңге – 150 баллов;

до 1 миллиона теңге – 150 баллов; наличие личного подсобного хозяйства от 1 миллиона теңге до 2 миллионов теңге – 350 баллов;

до 2 миллионов теңге – 350 баллов; наличие личного подсобного хозяйства более 2 миллионов теңге – 600 баллов. Приказ вводится в действие с 4 июля.



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