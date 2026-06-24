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Право

Методику определения социального благополучия семьи уточнили в Казахстане

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 10:35 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 17 июня 2026 года внес поправки в Методику определения социального благополучия семьи (лица), сообщает Zakon.kz.

Документом уточняется расчет некоторых показателей для определения уровня социального благополучия семьи.

Так, по критерию "Наличие/отсутствие просроченной задолженности по кредитным обязательствам" баллы распределены:

  • отсутствие задолженности по кредитным обязательствам больше 90 дней и свыше 1000 теңге – 0 баллов;
  • наличие просроченной задолженности по кредитным обязательствам у одного совершеннолетнего члена семьи (лица) больше 90 дней и свыше 1000 теңге – минус 250 баллов;
  • наличие просроченной задолженности по кредитам больше 90 дней и свыше 1000 теңге у всех совершеннолетних членов семьи – минус 500 баллов.

По критерию "Обеспеченность семьи (лица) жилищем" баллы распределены:

  • отсутствие жилища – минус 200 баллов;
  • наличие одной единицы жилища менее 18 квадратных метров на одного члена семьи – минус 80 баллов;
  • наличие одной единицы жилища более 18 квадратных метров на одного члена семьи – 0 баллов;
  • наличие от двух до трех единиц жилища – 100 баллов;
  • наличие от трех до шести единиц жилища – 400 баллов;
  • наличие от шести до одиннадцати единиц жилища – 1 000 баллов;
  • наличие более одиннадцати единиц жилища – 2 000 баллов.

По критерию "Наличие/отсутствие личного подсобного хозяйства" баллы распределены:

  • отсутствие личного подсобного хозяйства – 0 баллов;
  • наличие личного подсобного хозяйства до 500 тысяч теңге – 50 баллов;
  • наличие личного подсобного хозяйства от 500 тысяч теңге до 1 миллиона теңге – 150 баллов;
  • наличие личного подсобного хозяйства от 1 миллиона теңге до 2 миллионов теңге – 350 баллов;
  • наличие личного подсобного хозяйства более 2 миллионов теңге – 600 баллов.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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