Методику определения социального благополучия семьи уточнили в Казахстане
Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 17 июня 2026 года внес поправки в Методику определения социального благополучия семьи (лица), сообщает Zakon.kz.
Документом уточняется расчет некоторых показателей для определения уровня социального благополучия семьи.
Так, по критерию "Наличие/отсутствие просроченной задолженности по кредитным обязательствам" баллы распределены:
- отсутствие задолженности по кредитным обязательствам больше 90 дней и свыше 1000 теңге – 0 баллов;
- наличие просроченной задолженности по кредитным обязательствам у одного совершеннолетнего члена семьи (лица) больше 90 дней и свыше 1000 теңге – минус 250 баллов;
- наличие просроченной задолженности по кредитам больше 90 дней и свыше 1000 теңге у всех совершеннолетних членов семьи – минус 500 баллов.
По критерию "Обеспеченность семьи (лица) жилищем" баллы распределены:
- отсутствие жилища – минус 200 баллов;
- наличие одной единицы жилища менее 18 квадратных метров на одного члена семьи – минус 80 баллов;
- наличие одной единицы жилища более 18 квадратных метров на одного члена семьи – 0 баллов;
- наличие от двух до трех единиц жилища – 100 баллов;
- наличие от трех до шести единиц жилища – 400 баллов;
- наличие от шести до одиннадцати единиц жилища – 1 000 баллов;
- наличие более одиннадцати единиц жилища – 2 000 баллов.
По критерию "Наличие/отсутствие личного подсобного хозяйства" баллы распределены:
- отсутствие личного подсобного хозяйства – 0 баллов;
- наличие личного подсобного хозяйства до 500 тысяч теңге – 50 баллов;
- наличие личного подсобного хозяйства от 500 тысяч теңге до 1 миллиона теңге – 150 баллов;
- наличие личного подсобного хозяйства от 1 миллиона теңге до 2 миллионов теңге – 350 баллов;
- наличие личного подсобного хозяйства более 2 миллионов теңге – 600 баллов.
Приказ вводится в действие с 4 июля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript