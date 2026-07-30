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Право

Как рассчитывается предельная цена розничной реализации электроэнергии

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 09:52 Фото: unsplash
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 23 июля 2026 года внесены изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен Расчет предельный цены на розничную реализацию электрической энергии (электроснабжение) субъектов общественно значимого рынка.

Так, говорится, что расчет предельной цены розничной реализации электрической энергии субъектов общественно значимого рынка осуществляется с учетом дифференциации цен розничной реализации электрической энергии по группам потребителей.

Дифференциация энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами осуществляется в соответствии с Правилами дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами.

В целях установления дифференцированной предельной цены розничной реализации электрической энергии энергоснабжающими организациями выделены следующие группы потребителей:

  • 1-я группа потребителей – бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;
  • 2-я группа потребителей – потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд;
  • 3-я группа потребителей – государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, национальный инвестиционный холдинг, национальные компании и организации, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному инвестиционному холдингу, национальной компании, за исключением организаций, входящих в структуру Национального банка, и юридических лиц, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Нацбанку или находятся в его доверительном управлении.

Отпускной тариф применяется для:

  • потребителей, расположенных на территории специальных экономических и индустриальных зон;
  • подведомственных организаций Управления делами президента РК и его ведомств;
  • производителей социально значимых продовольственных товаров.

При этом допускается применение тарифа на электрическую энергию ниже от отпускного тарифа до 20% для производителей социально значимых продовольственных товаров на основании заключения меморандумов с центральными государственными органами или местными исполнительными органами о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

При расчете дифференцированных предельных цен розничной реализации электрической энергии по группам потребителей, в частности, учитывается коэффициент изменения предельной цены на электрическую энергию для первой группы потребителей, определяемый ведомством уполномоченного органа или территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа с учетом:

  • уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
  • влияния на инфляцию;
  • уровня развития промышленного производства;
  • создания стимулов для энергосбережения.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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