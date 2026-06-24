Обновлены правила представления отчета квазигоскомпаниями по чистому доходу

Министр национальной экономики приказом от 18 июня 2026 года обновил Правила и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов, сообщает Zakon.kz.

Отчет формируется не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным, исполнительным органом организации на основе годовой финансовой отчетности организации, отчета об исполнении плана развития государственного предприятия и контролируемого государством акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью, а также решений органов управления организации по порядку распределения чистого дохода.

Отчет формируется также в случае освобождения организации от уплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Организация, в срок не позднее 5 февраля второго года, следующего за отчетным, предоставляет отчет в соответствующий государственный орган, местный исполнительный орган или аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), информацию об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, для включения в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая включает в себя информацию по каждому направлению использования средств чистого дохода и является его неотъемлемой частью.

В отчете указывают информацию о фактическом использовании части чистого дохода оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Отчет и пояснительную записку подписывает руководитель исполнительного органа организации.

Государственные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (ТОО) либо управления государственными предприятиями в срок не позднее 10 февраля второго года, следующего за отчетным годом, представляют отчеты организаций в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Далее отчеты организации включаются в годовой отчет об исполнении республиканского или местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 4 июля.