#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены правила представления отчета квазигоскомпаниями по чистому доходу

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:36 Фото: freepik
Министр национальной экономики приказом от 18 июня 2026 года обновил Правила и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов, сообщает Zakon.kz.

Отчет формируется не позднее 1 февраля второго года, следующего за отчетным, исполнительным органом организации на основе годовой финансовой отчетности организации, отчета об исполнении плана развития государственного предприятия и контролируемого государством акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью, а также решений органов управления организации по порядку распределения чистого дохода.

Отчет формируется также в случае освобождения организации от уплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Организация, в срок не позднее 5 февраля второго года, следующего за отчетным, предоставляет отчет в соответствующий государственный орган, местный исполнительный орган или аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), информацию об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, для включения в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая включает в себя информацию по каждому направлению использования средств чистого дохода и является его неотъемлемой частью.

В отчете указывают информацию о фактическом использовании части чистого дохода оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет.

Отчет и пояснительную записку подписывает руководитель исполнительного органа организации.

Государственные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) акционерного общества (ТОО) либо управления государственными предприятиями в срок не позднее 10 февраля второго года, следующего за отчетным годом, представляют отчеты организаций в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Далее отчеты организации включаются в годовой отчет об исполнении республиканского или местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
10:52, 22 мая 2025
Предоставление информации квазикомпаниями об использовании дохода: утверждены правила
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
10:38, 17 февраля 2026
Изменились правила закупок субъектами квазисектора
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
10:14, 14 января 2026
Строительство объектов за счет госинвестиций "под ключ": утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Евгений Кузнецов
17:09, Сегодня
"Барыс" может подписать экс-звезду НХЛ и КХЛ Евгения Кузнецова
Президент &quot;Ордабасы&quot; Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
17:06, Сегодня
Президент "Ордабасы" Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
&quot;Опыт для прогресса&quot;: агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
16:54, Сегодня
"Опыт для прогресса": агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
Уступивший Тольтаеву и Халокову боксёр из Монголии дисквалифицирован за допинг
16:37, Сегодня
Уступавший Тольтаеву и Халокову боксёр из Монголии Тежаргал дисквалифицирован за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: