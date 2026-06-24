Новые правила работы судебных исполнителей – Токаев подписал закон

24 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы, регулирующие исполнительное производство, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства", сообщили в Акорде.

Целью закона является совершенствование сферы исполнительного производства.

"Основными задачами закона являются: усиление защиты прав и законных интересов граждан; автоматизация отмены мер по исполнительному документу с истекшим сроком предъявления; усиление контроля за деятельностью частного судебного исполнителя; введение досудебного порядка обжалования действий судебного исполнителя; лишение лицензии частного судебного исполнителя на основании решения уполномоченного органа и др", – сообщали ранее в Сенате.

Законом вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс (Особенная часть), Кодекс "О браке (супружестве) и семье", Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы, в законы РК "Об органах юстиции", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "О платежах и платежных системах", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Помимо этого, законом предусмотрены следующие концептуальные положения. В целях усиления защиты прав граждан в исполнительном производстве:

расширяется упрощенный порядок взыскания штрафов и налоговых задолженностей путем увеличения порога взыскания с 20 до 40 МРП;

дополняется компетенция уполномоченного органа по установлению сроков и порядка перечисления взысканных средств взыскателям;

вводится обязанность судебных исполнителей уведомлять должников о выселении за 10 дней, чтобы дать им возможность подготовиться и найти другое жилье (на сегодня, судебный исполнитель сам определяет данные сроки, требование о выселении могут быть выданы даже за 1 день);

вводится норма по отмене всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока предъявления исполнительного документа.

Отмена мер будет производиться автоматически постановлением территориального органа юстиции без участия частных судебных исполнителей.

Отмена мер будет производиться автоматически постановлением территориального органа юстиции без участия частных судебных исполнителей.

вводится ограничение по взысканию не более 25% из государственных пособий для лиц с инвалидностью и иных социальных выплат в соответствии с Социальным кодексом;

вводится обязательство по перечислению алиментов на счет, предназначенного для зачисления алиментов, также предусматривается запрет по наложению ареста на указанный счет.

В целях усиления контроля за деятельностью частного судебного исполнителя, а также повышения профессионализма и ответственности частного судебного исполнителя:

вводится аттестация действующих частных судебных исполнителей, включающая проверку знаний законодательства и Кодекса профессиональной чести. Непрохождение повторной аттестации будет являться основанием для лишения лицензии частного судебного исполнителя. Аттестация будет проводиться один раз в три года.

лишение лицензии частного судебного исполнителя будет осуществляться на основании решения уполномоченного органа (по действующей редакции на основании решения суда);

устанавливается досудебный порядок обжалования действий судебного исполнителя;

расширяются полномочия органов юстиции путем внесения представления об устранении нарушений по итогам контроля, а оставление частным судебным исполнителем их без рассмотрения будет являться основанием для приостановления действия его лицензии;

органы юстиции и региональные палаты в рамках планового и внепланового контроля получат право требовать банковские выписки по счетам частных судебных исполнителей.

В целях дальнейшего совершенствования исполнительного производства:

вносятся изменения в процедуру электронных торгов арестованного имущества (взыскателю предоставляется право оставить имущество в натуре при признании аукционов на повышение либо на понижение стоимости имущества несостоявшимися. В случае отказа победителя внести полную оплату, право покупки переходит предшествующим участникам, подтвердившим предыдущее ценовое предложение последовательно);

исключается необоснованное направление исполнительного документа в другой исполнительный округ. Исполнительный документ не будет направляться по территориальности в случае отбывания должником наказания на территории другого исполнительного округа, в целях недопущения безосновательной пересылки.

вводится розыск руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, поскольку в большинстве случаев неизвестно фактическое место нахождение самой юридической организации и его руководителя.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы.