Как будут определять сметную стоимость строительства за пределами Казахстана

Правительство постановлением от 22 июня 2026 года утвердило Правила определения сметной стоимости строительства и договорной цены строительства в отношении строительных объектов, расположенных за пределами территории РК и финансируемых за счет госинвестиций, сообщает Zakon.kz

Правила предназначены для субъектов, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность при разработке и осуществлении инвестиционных проектов по строительству объектов за пределами территории Республики Казахстан с привлечением государственных инвестиций в строительство, за исключением объектов, строительство которых осуществляется на территориях другого государства на основании ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров.

Сметная стоимость строительства определяется в составе предпроектной документации и проекта строительства в целях планирования затрат на строительство.

При определении сметной стоимости строительства объектов обеспечиваются достоверность и транспарентность определения стоимости строительства в текущих ценах, процедур и результатов сметных расчетов, а также отчетности расходования средств на всех стадиях реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость строительства применяется для формирования максимальной цены договора на выполнение подрядных работ в строительстве (включая проектирование, изыскательские, экспертные, исследовательские работы для строительства, изготовление (производство) строительных материалов, изделий и конструкций по заказам), а также инжиниринговые услуги.

В зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта в сметную стоимость строительства объекта включаются:

стоимость разработки предпроектной или проектно-сметной документации, инженерных изысканий для строительства;

стоимость экспертизы проекта;

сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг;

стоимость инжиниринговых услуг;

налог на добавленную стоимость (либо аналогичный косвенный налог в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется строительство).

При наличии международных соглашений об избежании двойного налогообложения учитываются соответствующие положения.

Сметная стоимость строительства определяется в тенге.

Пересчет сметной стоимости строительства в валюту государства, на территории которого осуществляется строительство, выполняется по заданию заказчика по официальному курсу Нацбанка на дату, согласованную заказчиком.

Как определяется договорная цена строительства

Смета подрядчика (оферта) составляется на основе утвержденной заказчиком проектно-сметной документации или конкурсной документации и является частью конкурсной заявки подрядчика.

Оферта составляется в текущих ценах на строительные ресурсы. Текущие цены на строительные ресурсы принимаются на основе данных подрядчика.

При составлении сметы подрядчика наименования и физические объемы работ по проекту, нормативные расходы строительных ресурсов, качественный и количественный состав строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования по проекту (ресурсная часть сметы заказчика) приводятся в соответствии со сметой заказчика без изменений.

Для прочих материалов, а также вспомогательных строительных машин и механизмов, выполняющих вспомогательные технологические функции, доля которых в общей стоимости соответствующей группы ресурсов не превышает 5% в конкретном виде работ, в оферте допускается подрядчику предложить свой вариант таких ресурсов. Варианты прочих ресурсов формируются подрядчиком, исходя из собственной практики, без ухудшения качества и нарушения технологии выполнения работ.

Договорная цена строительства определяется на основании ценового предложения (конкурсного ценового предложения) и оферты подрядчика, утвержденного по результатам конкурса в соответствии с гражданским законодательством РК, законодательством РК о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

При этом договорная цена строительства не должна превышать стоимость, установленную сметой заказчика.

В составе договора подряда заказчик и подрядчик оформляют ведомость договорной цены и каталог единичных договорных расценок.

В ведомости договорной цены учитываются все подрядные работы, предусмотренные предпроектной или проектной (проектно-сметной) документацией на строительство и конкурсной (тендерной) документацией.

Каталог единичных договорных расценок является неотъемлемой частью ведомости договорной цены и служит основой при взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы.

Постановление вводится в действие с 1 июля.