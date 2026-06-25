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Общество

Сразу четыре кодекса претерпят изменения в Казахстане

Закон РК об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, кодекс РК здоровье народа и системе здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:27 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили поправки по вопросам совершенствования социального законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Амангельды Есбай напомнил, что ранее поправки были рассмотрены и одобрены в первом чтении.

"Законом предусматривается внесение поправок в четыре кодекса Казахстана – Предпринимательский кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Социальный кодекс", – сказал Есбай.

В частности, это:

  • Предпринимательский кодекс РК – в части уточнения полномочий по контролю в сферах миграции, санитарно-эпидемиологического благополучия и обращения лекарственных средств, а также правовых оснований проведения внеплановых проверок и расследований, и норм, касающихся реализации продукции, произведенной организациями образования;
  • Трудовой кодекс РК – предусматриваются нормы, направленные на совершенствование системы профессиональной подготовки, включая определение понятий "профессиональное обучение" и "специальное образование", а также уточнение квалификационных требований к работодателям и работникам;
  • Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" – в целях усиления контроля за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, введения понятия "медицинские газы", а также уточнения норм, касающихся ответственности медицинских организаций и контрольных процедур;
  • Социальный кодекс РК – дополняется нормами о создании центров активного долголетия, поддержке детей с инвалидностью, развитии системы раннего вмешательства, внедрении цифрового интегрированного модуля и совершенствовании мер социальной поддержки.

Кроме того, предусмотрены поправки в действующее законодательство по вопросам:

  • требований к системе психолого-педагогической поддержки;
  • управления образовательной инфраструктурой;
  • порядка включения кандасов (этнических казахов, возвращающихся на историческую родину) и переселенцев в региональные квоты; правил добровольного переселения.

Также вводятся новые понятия – "инклюзивная культура" и "жестовый язык".

Ранее мы писали, что депутаты Сената одобрили закон "О кредитной рейтинговой деятельности".

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Азамат Сыздыкбаев
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