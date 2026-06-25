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Право

Несколько новых функций получило МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 22 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Министерству добавили несколько функций:

  • разрабатывает и утверждает правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера;
  • оказывает социально ответственные услуги в соответствии с правилами оказания социально ответственных услуг, утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской защиты по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование или руководство в соответствующей сфере;
  • разрабатывает и утверждает типовые правила оказания социально ответственных услуг в сфере гражданской защиты;
  • проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в сфере гражданской защиты, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва (с 1 января 2027 года);

Также уточнены отдельные функции ведомства:

  • разрабатывает и утверждает требования к цифровым системам и интернет-ресурсам специального учебного заведения министерства (с 11 июля 2026 года);
  • на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций (с 1 июля 2026 года);
  • обеспечивает функционирование корпоративной цифровой системы государственной системы гражданской защиты, ситуационно-кризисных центров (с 11 июля 2026 года);
  • обеспечивает кибербезопасность в органах гражданской защиты (с 11 июля 2026 года).

В документе говорится, что министр по чрезвычайным ситуациям представляет министерство в Курултае, иных государственных органах и организациях.

Постановление вводится в действие с 1 июля, за исключением некоторых норм.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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