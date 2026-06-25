Минюст изменил ряд приказов по вопросам деятельности ЧСИ

Министр юстиции приказом от 22 июня 2026 года изменил Правила учетной регистрации ЧСИ, Правила реализации арестованного имущества, Правила осуществления контроля за деятельностью ЧСИ, типовые формы постановлений ЧСИ, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах учетной регистрации частных судебных исполнителей уточняется:

Сведения о постановке либо снятии частного судебного исполнителя с учетной регистрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления (протокола) в территориальный орган заносятся в Книгу учетной регистрации частных судебных исполнителей столицы, областей и городов республиканского значения.

В Правилах реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, обновлены две формы:

Выписка из протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона.

В Положении о комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, говорится:

Лица, претендующие на занятие деятельностью частного судебного исполнителя и прошедшие стажировку в региональных палатах частных судебных исполнителей, проходят аттестацию в Комиссии, создаваемой при территориальном органе юстиции столицы, областей и городов республиканского значения.

Уточнено, что кандидатура депутата маслихата в состав Комиссии рекомендуется маслихатами столицы, областей и городов республиканского значения.

Помимо этого поправки внесли в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в уполномоченный орган или территориальный орган юстиции внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в Республиканскую или региональную палату частных судебных исполнителей внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующей палаты частных судебных исполнителей не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.

Обновлен ряд типовых форм постановлений ЧСИ:

Типовая форма постановления о запрещении совершать определенные действия.

Типовая форма постановления об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящегося в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них.

Типовая форма постановления о принятии мер обеспечения исполнительного документа.

Постановление о возвращении исполнительного документа.

Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов.

Постановление об определении задолженности.

Постановление о распределении взысканных денежных сумм.

Постановление об отмене мер обеспечения исполнения исполнительного документа.

Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

Постановление о запрещении совершать определенные действия.

Постановление о наложении ареста на имущество должника.

Постановление об обращении взыскания на стипендию, пособие по социальному страхованию, при временной нетрудоспособности, пособие по безработице.

Постановление об истребовании информации о характере и содержании денежных требований, и наложении ареста на них.

Также в новой редакции утверждены:

Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя и выдачу лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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