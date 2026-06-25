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Право

Минюст изменил ряд приказов по вопросам деятельности ЧСИ

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:41 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции приказом от 22 июня 2026 года изменил Правила учетной регистрации ЧСИ, Правила реализации арестованного имущества, Правила осуществления контроля за деятельностью ЧСИ, типовые формы постановлений ЧСИ, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах учетной регистрации частных судебных исполнителей уточняется:
Сведения о постановке либо снятии частного судебного исполнителя с учетной регистрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления (протокола) в территориальный орган заносятся в Книгу учетной регистрации частных судебных исполнителей столицы, областей и городов республиканского значения.

В Правилах реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, обновлены две формы:

  • Выписка из протокола об итогах электронного аукциона.
  • Протокол об итогах электронного аукциона.

В Положении о комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, говорится:

Лица, претендующие на занятие деятельностью частного судебного исполнителя и прошедшие стажировку в региональных палатах частных судебных исполнителей, проходят аттестацию в Комиссии, создаваемой при территориальном органе юстиции столицы, областей и городов республиканского значения.

Уточнено, что кандидатура депутата маслихата в состав Комиссии рекомендуется маслихатами столицы, областей и городов республиканского значения.

Помимо этого поправки внесли в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в уполномоченный орган или территориальный орган юстиции внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.

При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в Республиканскую или региональную палату частных судебных исполнителей внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующей палаты частных судебных исполнителей не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.

Обновлен ряд типовых форм постановлений ЧСИ:

  • Типовая форма постановления о запрещении совершать определенные действия.
  • Типовая форма постановления об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящегося в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них.
  • Типовая форма постановления о принятии мер обеспечения исполнительного документа.
  • Постановление о возвращении исполнительного документа.
  • Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов.
  • Постановление об определении задолженности.
  • Постановление о распределении взысканных денежных сумм.
  • Постановление об отмене мер обеспечения исполнения исполнительного документа.
  • Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя.
  • Постановление о запрещении совершать определенные действия.
  • Постановление о наложении ареста на имущество должника.
  • Постановление об обращении взыскания на стипендию, пособие по социальному страхованию, при временной нетрудоспособности, пособие по безработице.
  • Постановление об истребовании информации о характере и содержании денежных требований, и наложении ареста на них.

Также в новой редакции утверждены:

  • Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.
  • Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя и выдачу лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

Мы сообщали, что Токаев подписал поправки в законы, регулирующие исполнительное производство.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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