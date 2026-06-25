Минюст изменил ряд приказов по вопросам деятельности ЧСИ
Так, в Правилах учетной регистрации частных судебных исполнителей уточняется:
Сведения о постановке либо снятии частного судебного исполнителя с учетной регистрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления (протокола) в территориальный орган заносятся в Книгу учетной регистрации частных судебных исполнителей столицы, областей и городов республиканского значения.
В Правилах реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, обновлены две формы:
- Выписка из протокола об итогах электронного аукциона.
- Протокол об итогах электронного аукциона.
В Положении о комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, говорится:
Лица, претендующие на занятие деятельностью частного судебного исполнителя и прошедшие стажировку в региональных палатах частных судебных исполнителей, проходят аттестацию в Комиссии, создаваемой при территориальном органе юстиции столицы, областей и городов республиканского значения.
Уточнено, что кандидатура депутата маслихата в состав Комиссии рекомендуется маслихатами столицы, областей и городов республиканского значения.
Помимо этого поправки внесли в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей.
При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в уполномоченный орган или территориальный орган юстиции внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.
При поступлении жалобы, обращения, сообщения либо другой информации в Республиканскую или региональную палату частных судебных исполнителей внеплановый контроль частного судебного исполнителя назначается приказом уполномоченного лица соответствующей палаты частных судебных исполнителей не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы, обращения, сообщения либо другой информации.
Обновлен ряд типовых форм постановлений ЧСИ:
- Типовая форма постановления о запрещении совершать определенные действия.
- Типовая форма постановления об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящегося в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них.
- Типовая форма постановления о принятии мер обеспечения исполнительного документа.
- Постановление о возвращении исполнительного документа.
- Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов.
- Постановление об определении задолженности.
- Постановление о распределении взысканных денежных сумм.
- Постановление об отмене мер обеспечения исполнения исполнительного документа.
- Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя.
- Постановление о запрещении совершать определенные действия.
- Постановление о наложении ареста на имущество должника.
- Постановление об обращении взыскания на стипендию, пособие по социальному страхованию, при временной нетрудоспособности, пособие по безработице.
- Постановление об истребовании информации о характере и содержании денежных требований, и наложении ареста на них.
Также в новой редакции утверждены:
- Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.
- Заявление на аттестацию лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя и выдачу лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
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