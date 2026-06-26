Определены правила работы мусоросжигающих заводов
Правила дополнены новыми понятиями:
- объект по энергетической утилизации отходов – относится совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов и взаимосвязанных с ними сооружений, и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов;
- под энергетической утилизацией отходов понимается процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.
В правила добавлена норма следующего содержания:
Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов с централизованных систем сбора ТБО, обеспечивают специализированное программное обеспечение либо иной цифровой инструмент, предназначенный для подтверждения качества оказания (выполнения) услуг по сбору и транспортировке ТБО в цифровом формате в режиме реального времени.
Введение в эксплуатацию объекта энергетической утилизации отходов является основанием для заключения отдельных договоров на сбор, поставку и энергетическую утилизацию отходов в соответствии с требованиями настоящих Правил в части обеспечения гарантированной поставки твердых бытовых отходов на объект энергетической утилизации отходов.
Победитель конкурса (тендера), определенный на одной либо нескольких обслуживаемых территориях города республиканского значения и (или) столицы, обеспечивают доставку таких отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим сортировку ТБО.
Субъекты предпринимательства, осуществляющие сортировку ТБО, направляют отходы на восстановление, а оставшиеся отходы на объекты по энергетической утилизации отходов и (или) на полигоны захоронения ТБО.
Вывоз отходов непосредственно на полигон захоронения ТБО производится в случае отсутствия субъектов предпринимательства, осуществляющих сортировку ТБО и энергетическую утилизацию отходов, или недостаточности производственной мощности у таких субъектов в данном населенном пункте.
Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы обеспечивают:
- выделение земельного участка для строительства объектов по энергетической утилизации отходов в соответствии с действующим законодательством;
- исполнение принципа близости к источнику;
- поставку отходов на объекты по энергетической утилизации отходов с учетом обязательной сортировки и соблюдением принципа иерархии.
Помимо этого в приложение к правилам добавлен новый пункт:
- организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов с централизованных систем сбора ТБО, обеспечивают полный доступ представителям местных исполнительных органов к специализированному программному обеспечению либо иному цифровому инструменту, предназначенному для подтверждения качества оказания услуг по сбору и транспортировке ТБО в цифровом формате в режиме реального времени и осуществляется в пределах информации, связанной с исполнением договора на вывоз ТБО, без раскрытия коммерческой тайны.
Приказ вводится в действие с 6 июля.