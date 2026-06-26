Определены правила работы мусоросжигающих заводов

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 18 июня 2026 года внес поправки в правила управления коммунальными отходами, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новыми понятиями:

объект по энергетической утилизации отходов – относится совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов и взаимосвязанных с ними сооружений, и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов;

– относится совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов и взаимосвязанных с ними сооружений, и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов; под энергетической утилизацией отходов понимается процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.

В правила добавлена норма следующего содержания:

Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов с централизованных систем сбора ТБО, обеспечивают специализированное программное обеспечение либо иной цифровой инструмент, предназначенный для подтверждения качества оказания (выполнения) услуг по сбору и транспортировке ТБО в цифровом формате в режиме реального времени.

Введение в эксплуатацию объекта энергетической утилизации отходов является основанием для заключения отдельных договоров на сбор, поставку и энергетическую утилизацию отходов в соответствии с требованиями настоящих Правил в части обеспечения гарантированной поставки твердых бытовых отходов на объект энергетической утилизации отходов.

Победитель конкурса (тендера), определенный на одной либо нескольких обслуживаемых территориях города республиканского значения и (или) столицы, обеспечивают доставку таких отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим сортировку ТБО.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие сортировку ТБО, направляют отходы на восстановление, а оставшиеся отходы на объекты по энергетической утилизации отходов и (или) на полигоны захоронения ТБО.

Вывоз отходов непосредственно на полигон захоронения ТБО производится в случае отсутствия субъектов предпринимательства, осуществляющих сортировку ТБО и энергетическую утилизацию отходов, или недостаточности производственной мощности у таких субъектов в данном населенном пункте.

Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы обеспечивают:

выделение земельного участка для строительства объектов по энергетической утилизации отходов в соответствии с действующим законодательством;

исполнение принципа близости к источнику;

поставку отходов на объекты по энергетической утилизации отходов с учетом обязательной сортировки и соблюдением принципа иерархии.

Помимо этого в приложение к правилам добавлен новый пункт:

организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов с централизованных систем сбора ТБО, обеспечивают полный доступ представителям местных исполнительных органов к специализированному программному обеспечению либо иному цифровому инструменту, предназначенному для подтверждения качества оказания услуг по сбору и транспортировке ТБО в цифровом формате в режиме реального времени и осуществляется в пределах информации, связанной с исполнением договора на вывоз ТБО, без раскрытия коммерческой тайны.

Приказ вводится в действие с 6 июля.

