В Казахстане изменят правила реализации дериватов сайгака

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 26 июня 2026 года согласились с поправками сенаторов в закон по вопросам экологии. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики".

Депутат Едил Жанбыршин отметил, что внесенное Сенатом изменение не меняет концепцию закона, не ухудшает его содержание и направлено на снижение доли углеродных единиц, резервируемых государством в счет определяемого на национальном уровне вклада РК в глобальное реагирование на изменение климата.

"Комитет по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с изменением, внесенным Сенатом Парламента РК в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики", – заявил он.

Ранее в Сенате отмечалось, что основной целью закона является совершенствование экологического законодательства РК. Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Экологический и Водный кодексы РК, а также в семь законов.

"Законом предусматриваются меры по цифровизации экологической отрасли, совершенствованию системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, развитию механизмов климатического регулирования и углеродного офсета, совершенствованию деятельности Национальной гидрометеорологической службы, а также повышению эффективности экологического регулирования и контроля", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Законом также уточняются отдельные положения, касающиеся проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. В частности, в рамках закона предусматриваются нормы, направленные на:

сокращение сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением разведки углеводородов на море);

совершенствование системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов;

закрепление полномочий местных исполнительных органов по организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;

совершенствование системы учета отходов;

расширение функций оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) по материально-техническому обеспечению внедрения системы раннего обнаружения пожаров на территории государственного лесного фонда;

внедрение механизмов климатического финансирования и реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения.

Также внесена норма об определении оператора системы торговли дериватами сайгака и регулирование порядка их реализации.

17 июня 2026 года сообщалось, что численность сайгаков в Казахстане продолжает увеличиваться и уже приблизилась к 5 млн особей.