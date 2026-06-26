Какой штраф грозит водителям электросамокатов за проезд по тротуару

Дорожные развязки бывают разные. Вот и интрига – запретят ли электросамокатчикам передвигаться по тротуарам или нет – тоже, наконец, получила свою развязку. По новому закону за проезд по тротуарам им отныне грозит штраф в 2 МРП (8650 тенге). Точнее – с 25 августа 2026 года, пишет Zakon.kz.

Тема не пускать электросамокаты на тротуары, где они травмируют и, во всяком случае, пугают пешеходов, обсуждается давно. Предметно же о таком запрете заговорили полгода назад, когда в Мажилис поступил законопроект с поправками в числе прочего в сфере "цифровизации дорожной безопасности".

Напомним, что согласно т.н. "самокатной" статье 57 Закона РК "О дорожном движении" (и соответствующему пункту 168-1 ПДД):

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств,

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов".

Вот эта последняя фраза (абзац четвертый пункта 5 статьи 57) и была исключена. Закон РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте" вступает в силу постепенно: некоторые новеллы уже 12 июля 2026 года, а иные – только 1 января 2029 года.

Но интересующая нас в данном случае поправка вводится в действие, как и большинство других, через 60 дней после опубликования – 25 августа 2026 года.

Новелла, надо признать, не бесспорная. Полемика, которую она вызвала при обсуждении, заключалась в том, что поскольку велодорожки есть не везде, то запрет передвигаться по тротуарам вынудит водителей электросамокатов массово переместиться на проезжую часть, что может создать риски – в первую очередь, для них же.

Тем не менее норма была принята – "перевесили" риски, которые создают самокатчики для пешеходов. Что ж, посмотрим, как она будет "работать".

Дело в том, что электросамокат не является механическим транспортным средством (согласно пп. 38) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"). Вследствие чего лица, управляющие электрическими самокатами, не несут всего объема административной и уголовной ответственности, возложенной на водителей механических ТС.

А именно, согласно Кодексу РК об административных правонарушениях (статья 615 КоАП), за нарушение правил движения они несут ответственность как "иные участники дорожного движения", наравне с пешеходами и пассажирами – "универсальный" штраф в размере 2 МПР (в 2026 году – 8650 тенге) на первый раз.

В том числе – и за передвижение по запрещенным теперь для них тротуарам и пешеходным дорожкам. Если одно из предназначений штрафов – предупреждать возможные будущие нарушения, то сравните с размерами штрафов для водителей "традиционных", механических ТС...

Другой момент – администрирование. Опять-таки поскольку электросамокат – не полноценное, механическое ТС, то допуск его к дорожному движению свободный, регистрации не требуется.

Да, с 1 июля 2026 года вступает в силу еще один закон с поправками в сфере дорожного движения – от 30 декабря 2025 года № 246-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК". И согласно ему порядок допуска к дорожному движению тех электросамокатов, которые сдаются в аренду (кикшеринг) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, изменится.

Практически они во многом будут приравнены к механическим ТС: обязательный техосмотр, автострахование, необходимость водительских прав для пользователей... А главное, регистрация и номерной знак, по которому электросамокат будет легко идентифицировать как полицейским патрулям, так и в автоматическом режиме.

Но на неарендованные электросамокаты эти новые правила не распространяются. И привлечь нарушителя к ответственности можно будет, только поймав его физически.

Впрочем, если электросамокатчик попытается скрыться, на заплатив штраф, это будет квалифицировано уже по другой, гораздо более суровой в смысле санкций статье 613 КоАП как невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел – вплоть до ареста управляющего лица на трое суток. Разумеется, с одновременным задержанием и помещением на спецстоянку самого транспортного средства в соответствии со статьей 797 КоАП, поскольку электросамокат, хотя и не механическое, но все-таки ТС.