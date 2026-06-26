Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Обязательная аттестация ЧСИ, уведомление должников о выселении за 10 дней, ограничения по взысканиям с госпособий, проверка счетов ЧСИ органами юстиции – эти и другие меры защиты граждан установлены поправками по вопросам совершенствования исполнительного производства.
- Военнослужащие получили новые социальные гарантии, а назначение на должности будет проходить с учетом их цифрового рейтинга.
- Работодателей обязали знакомить работников с требованиями по кибербезопасности, а электросамокатам запретили ездить по тротуарам: Токаев подписал закон.
- В Казахстане появятся наукограды, регистрацию лекарств разрешат проводить в ускоренном порядке, инвалидность гражданам, находящимся в коме, смогут оформлять их родственники: внесены поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения.
- Правительство утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы.
- Призыв граждан в армию цифровизировали в Казахстане.
- До конца июня в Казахстан запретили ввозить свежие помидоры.
- Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге.
- Уведомлять абонентов о пропущенных вызовах будут при помощи СМС, платные услуги подключат только после двойного подтверждения, для лиц с инвалидностью предусмотрены льготные тарифы: с 3 июля вводятся поправки в правила оказания услуг связи.
- В Казахстане значительно расширили перечень товаров с минимальным уровнем цен.
- Приняты правила и основания признания здания аварийным и подлежащим сносу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript