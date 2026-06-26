#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обязательная аттестация ЧСИ, уведомление должников о выселении за 10 дней, ограничения по взысканиям с госпособий, проверка счетов ЧСИ органами юстиции – эти и другие меры защиты граждан установлены поправками по вопросам совершенствования исполнительного производства.
  • Военнослужащие получили новые социальные гарантии, а назначение на должности будет проходить с учетом их цифрового рейтинга.
  • Работодателей обязали знакомить работников с требованиями по кибербезопасности, а электросамокатам запретили ездить по тротуарам: Токаев подписал закон.
  • В Казахстане появятся наукограды, регистрацию лекарств разрешат проводить в ускоренном порядке, инвалидность гражданам, находящимся в коме, смогут оформлять их родственники: внесены поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения.
  • Правительство утвердило Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы.
  • Призыв граждан в армию цифровизировали в Казахстане.
  • До конца июня в Казахстан запретили ввозить свежие помидоры.
  • Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге.
  • Уведомлять абонентов о пропущенных вызовах будут при помощи СМС, платные услуги подключат только после двойного подтверждения, для лиц с инвалидностью предусмотрены льготные тарифы: с 3 июля вводятся поправки в правила оказания услуг связи.
  • В Казахстане значительно расширили перечень товаров с минимальным уровнем цен.
  • Приняты правила и основания признания здания аварийным и подлежащим сносу.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:13, 06 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие
17:01, 20 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гусман Кыргызбаев
17:01, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Япония возглавила медальный зачёт, Казахстан идёт пятым
Максим Мухаметов
16:51, Сегодня
Владивостокский "Адмирал" из КХЛ подписал ещё одного хоккеиста сборной Казахстана
Нурсултон Рузибоев
16:35, Сегодня
Узбекский боец UFC Рузибоев сделал вес перед боем с Пуляевым на UFC в Баку
Елдос Сметов
16:20, Сегодня
Фиаско Абужакыновой, возвращение Сметова, проигрыш Кыргызбаева в финале: итоги первого дня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: