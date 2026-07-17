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Право

Казахстанским производителям разрешат ввозить говядину по тарифным льготам

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах ввоза мяса крупного рогатого скота на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется распределять тарифные льготы в размере 5 тыс. тонн на беспошлинный ввоз мяса КРС из третьих стран для перерабатывающих предприятий в рамках объемов, предусмотренных тарифной квотой для переработчиков, в соответствии с методом, утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года.

Срок принятия документа – июль 2026 года.

Как поясняется, проект разработан в рамках реализации протокольного поручения заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 1 апреля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлит ограничения на вывоз говядины. Предусматривалось ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 25 тысяч тонн.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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