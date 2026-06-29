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Общество

Контроль за деятельностью нотариусов усиливают в Казахстане

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:30 Фото: freepik
Депутаты Сената 29 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Сената Нурлан Бекназаров, институт нотариата является важной частью правовой системы, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также оказание квалифицированной юридической помощи.

"Деятельность нотариусов напрямую связана с оформлением документов, имеющих юридическую силу и не требующих дополнительного доказывания в суде. Это касается в том числе имущественных прав граждан, защиты их персональных данных и иных законных интересов. По данным Республиканской нотариальной палаты, в 2025 году в стране осуществляли деятельность 4 691 нотариус, которыми было совершено 11,3 миллиона нотариальных действий", – констатировал Бекназаров.

По его словам, это свидетельствует о значимой роли нотариата в жизни общества и высоком спросе на его услуги.

"В соответствии с курсом реформ, определенным главой государства, особое внимание уделяется цифровизации деятельности государственных и общественных институтов, а также повышению эффективности механизмов защиты прав граждан. В этой связи адаптация системы нотариата к современным требованиям, дальнейшее совершенствование ее правового регулирования, обеспечение прозрачности и эффективности ее деятельности, а также укрепление общественного доверия к ней являются одними из важных показателей правового государства", – добавил сенатор.

Закон направлен на повышение эффективности государственного контроля в сфере нотариальной деятельности и улучшение качества оказываемых услуг. Документом определяются порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства, а также полномочия органов юстиции.

Кроме того, в рамках закона предусматриваются дальнейшая автоматизация нотариальной деятельности, усиление уровня информационной безопасности, а также предотвращение ситуаций, которые при совершении нотариальных действий могут привести к конфликту интересов или аффилированности.

В целях совершенствования процедуры совершения исполнительной надписи уточняются требования к письменному признанию должником своей задолженности, представляемому нотариусу.

Ранее мы писали, что лишать лицензии нотариусов в Казахстане станет проще.

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Азамат Сыздыкбаев
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