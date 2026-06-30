На платной дороге в районе Балхаша произошли изменения
В частности, изменено название приказа – об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Караганда – Балхаш – Бурылбайтал на платной основе. Добавлен город Караганда.
Также уточняется, что участок Караганда – Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории Астана – Караганда (с обходом) – Алматы используется на платной основе.
Проезд может осуществляться по альтернативной дороге республиканского значения Караганда – Каркаралинск – Аягоз, областного значения Аягоз – Тансык – Актогай – Лепсы – Матай – Мулалы – Уштобе, республиканского значения Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Конаев, областного значения Курты – Баканас – Топар – Каншенгель.
Начальный пункт платной дороги (участка) – км 247+700, конечный пункт платной дороги (участка) – км 215. Протяженность платной дороги – 645,64 км.
Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге за весь маршрут:
- Легковые авто – постоплата 0,5413 МРП (2340 тенге), предоплата 0,4691 МРП (2028 тенге);
- Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – постоплата 1,3714 МРП, предоплата 1,1729 МРП;
- Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – постоплата 2,7066 МРП, предоплата 2,3096 МРП;
- Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – постоплата 4,0599 МРП, предоплата 3,4464 МРП;
- Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – постоплата 5,4493 МРП, предоплата 4,6373 МРП;
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – постоплата 6,7846 МРП, предоплата 5,7741 МРП.
Также предусмотрена абонентская плата за месяц (кроме легковых авто) от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности авто, и годовой абонемент.
Для легковых авто он составит 1 МРП, для грузовых авто – от 20 до 100 МРП.
1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.