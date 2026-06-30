Ограничения на регистрацию иностранных вагонов начнут действовать в Казахстане с 8 июля

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

С 8 июля 2026 года вводится в действие приказ министра транспорта от 4 мая 2026 года, которым внесены изменения в Правила государственной регистрации (перерегистрации) подвижного состава и его залога, а также исключения из Государственного реестра подвижного состава, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, для тягового и специального состава вводится: полный запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от назначенного заводом срока. Исключение сохраняется только для уникальной путевой техники, не имеющей аналогов казахстанского производства. Для грузовых и пассажирских вагонов: допускаются к регистрации исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.). Период действия до 31 декабря 2030 года включительно. Как отметили в Министерстве транспорта, документ нацелен на защиту внутренней инфраструктуры от насыщения изношенным или морально устаревшим зарубежным транспортом.

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