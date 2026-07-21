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Право

Изменения в правилах регистрации населения: кого это касается

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:32 Фото: polisia.kz
Приказом и.о. министра внутренних дел от 7 июля 2026 года внесены изменения в Правила регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что органы внутренних дел осуществляют регистрацию (постановку на учет) граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК, по месту жительства, а также постановку на учет по месту временного пребывания (проживания) посредством регистрации.

Регистрация населения республики осуществляется путем внесения сведений в цифровые системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация иностранных граждан" (РП ДРИ) и передачи их в государственную базу данных "Физические лица".

Регистрация населения республики по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность:

  • граждан РК (достигших 14 лет) – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства";
  • иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения, – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.

Место регистрации является юридическим адресом.

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства лиц, не достигших 14 лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) населения РК осуществляются с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища на регистрацию уполномоченный орган по регистрационному коду адреса (РКА) получает из цифровых систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище.

Регистрация населения по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.

Регистрация по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы осуществляется с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с законом "О статусе столицы Республики Казахстан".

Указывается, что регистрация на территории столицы сверх установленных нормативов не допускается, за исключением случаев регистрации собственником жилища супруга (супруги), свойственников, близких родственников, их супругов и детей, лиц находящихся под его опекой или попечительством, а также студентов, обучающихся по очной форме в столице, при условии отсутствия уже зарегистрированных в данном жилище лиц, не относящихся к вышеуказанным категориям.

При регистрации сверх установленных нормативов сведения, подтверждающие отношение граждан к данным категориям, услугодатель получает в рамках интеграционного взаимодействия из цифровых систем государственных органов либо по представленным гражданами документам.

Регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) подлежат:

  • граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы;
  • иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус беженца подлежат постановке на учет по месту пребывания.

Лица, подлежащие регистрации (учету), в том числе граждане РК, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении) в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;
  • документ, удостоверяющий личность собственника/ов жилища либо поверенного лица, (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника/ов жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей, – ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации).

При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилище его согласие на регистрацию не предоставляется.

Граждане РК, прибывшие из-за пределов республики на постоянное место жительство, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами Республики Казахстан – свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо документ (справку) об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, документа (справки) об отсутствии гражданства гражданин регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Снятию с регистрации по месту жительства подлежат лица:

  • выбывшие на постоянное место жительства за пределы РК;
  • признанные судом утратившими право пользования жилым помещением;
  • по заявлению собственника/ов жилища, здания или помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;
  • умершие;
  • при аннулировании иностранным гражданам, лицам без гражданства ранее выданного разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан;
  • при регистрации утраты/выхода, лишения гражданства РК.

Указывается, что при регистрации населения по новому месту жительства, регистрации по месту временного пребывания (проживания) снятие с регистрации по прежнему адресу в цифровой системе осуществляется одновременно.

Снятием с регистрации по месту жительства умерших в цифровых системах РП ДРН и РП ДРИ является дата перевода в разряд недействительных документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.

Подтверждением адреса регистрации или снятия с регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) физического лица, а также сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу, являются сведения об адресе, внесенные в государственную базу данных "Физические лица" и передаваемые на веб-портал "цифрового правительства".

Сведения через портал "цифрового правительства" получают:

  • физические лица – об адресе своей регистрации.
  • собственники жилища – о лицах, зарегистрированных по одному адресу.

В случаях пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Казахстана и России, документом, подтверждающим адрес регистрации, являются сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории.

Сведения об адресе регистрации жителям приграничных территорий выдаются территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства".

В случае, если при регистрации или снятии с регистрации были допущены нарушения требований настоящих Правил, решение о регистрации или снятии с регистрации аннулируется территориальным подразделением уполномоченного органа, оформившим его, а также вышестоящим уполномоченным органом или судом.

Требование об аннулировании или восстановлении регистрации по месту жительства заявляется заинтересованным юридическим или физическим лицом в сроки, установленные законодательством РК.

При выявлении регистрации физических лиц в объектах недвижимости, отсутствующих по адресу (снесен, разрушен, демонтирован), либо в цифровой системе, уполномоченный орган осуществляет снятие с регистрации лиц на основании вынесенного заключения о результатах проведенной проверки.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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