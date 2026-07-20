Катя Лель заявила о внеземном происхождении искусственного интеллекта

Российская певица, заслуженная артистка РФ Катя Лель заявила, что не поддерживает идею использования искусственного интеллекта в качестве судьи на футбольных матчах, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию она высказала в интервью "Пятому каналу".

По словам артистки, технологии искусственного интеллекта имеют внеземное происхождение. Лель предположила, что нейросети были созданы инопланетной цивилизацией, которая якобы влияет на развитие человечества.

При этом певица отметила, что, несмотря на стремительное развитие технологий, ключевые решения в спорте должны оставаться за людьми. По ее мнению, главным арбитром на футбольном поле должен быть человек.

"Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. (...) Это же наш футбол. Поэтому я за то, чтобы все-таки прежде всего судейство было за земными людьми, а потом уже ИИ", – сказала Лель.

Ранее Катя Лель поддержала президента США Дональда Трампа в вопросе об НЛО.