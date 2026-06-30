Обновлены правила оказания инжиниринговых услуг в архитектурной и строительной деятельности

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 июня 2026 года утверждены Правила оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Предусмотрено, что инжиниринговая компания в сфере долевого участия в жилищном строительстве осуществляет мониторинг за ходом строительства, целевым использованием денег дольщиков, проверку объемов выполненных работ в пределах проектной стоимости.

Руководители инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве, сертифицированные специалисты, осуществляющие контроль за целевым использованием денег для оказания инжиниринговых услуг по проекту строительства не должны быть аффилированными по отношению к руководству Единого оператора, застройщика, уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного проекта.

Инжиниринговая компания в сфере долевого участия в жилищном строительстве соответствует следующим требованиям:

иметь опыт оказания инжиниринговых услуг по введенным в эксплуатацию объектам строительства на территории Республики Казахстан с предоставлением не менее трех отзывов от заказчиков об оказанных инжиниринговых услугах;

иметь в своем составе не менее трех сертифицированных специалистов на право осуществления инжиниринговых услуг в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

иметь в штате специалиста для осуществления контроля за целевым использованием денег.

В случае оказания инжиниринговых услуг организацией после подписания договора организация представляет на согласование заказчику организационную структуру, создаваемую ею для технического надзора и авторского сопровождение и управления проектом, а также кандидатуру управляющего проектом от организации.

Указывается, что организация письменно представляет заказчику список специалистов, непосредственно оказывающих инжиниринговые услуги, их обязанности и полномочия.

Технический надзор осуществляется:

за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематической проверки и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ;

за соответствием зданий и сооружений проектным решениям, государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства;

за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций;

за осуществлением строительства и вводом в эксплуатацию объектов в установленном порядке и в сроки, определенные договором (контрактом).

При осуществлении технического надзора с привлечением специалистов (организаций) по оказанию инжиниринговых услуг заказчик передает техническому надзору в одном экземпляре полный комплект проектно-сметной документации с отметкой в чертежах "К производству работ".

При осуществлении технического надзора руководитель общего технического надзора подотчетен заказчику, а специалист технического надзора по специальным видам работ – руководителю общего технического надзора.

Технический надзор осуществляется в контакте с специалистами авторского сопровождения, работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а также со специалистами государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Специалист по техническому надзору:

проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог;

осуществляет контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда;

проверяет наличие на строящихся объектах государственных нормативов и исполнительной документации, поверенных средств измерений;

совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства;

при выявлении несоответствий в проектно-сметной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносит предложения для решения указанных вопросов заказчиком;

контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов;

участвует в приемке оборудования после испытаний;

на ежедневной (непрерывной) основе на основании графика посещения объекта, взаимоувязанного с графиком производства работ объекта и выполнением каждого этапа строительно-монтажных работ, в особенности требующих подписания актов на скрытые работы, проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика;

проводит контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям государственных нормативов;

осуществляет приемочный контроль, своевременно проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов в установленной форме;

вносит в журнал по техническому надзору замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений и контролирует их выполнение;

участвует в проверках, осуществляемых авторским сопровождением, органом архитектурно-строительного контроля и надзора, контролирует выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах;

обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

способствует своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости;

требует от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказчику;

рассматривает претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ, принимает по этим претензиям решения или вносит свои предложения для принятия решения заказчиком;

в период строительства устанавливает совместно с подрядчиком предусмотренные проектом наблюдения за посадками ответственных зданий и сооружений и оформляет результаты наблюдений соответствующей документацией;

при приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверяет действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличие надлежаще оформленной исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте;

подтверждает готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, выдает заключение о качестве строительно-монтажных работ;

участвует в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительства;

вносит предложения заказчику о приостановке строительно-монтажных работ, выполняемых с нарушением проектно-сметной документации и государственных нормативов;

приостанавливает производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений;

вносит предложения подрядчику, а в необходимых случаях заказчику, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной документации и государственных нормативов и не выполняющих указания технического надзора;

на портале для организации проведения строительства по принципу "одного окна" предоставляет регулярные отчеты на ежемесячной основе к 5 числу следующего месяца после подачи уведомления о начале строительно-монтажных работ в органы государственного архитектурно-строительного контроля о ходе строительства и качестве выполняемых работ по форме, согласно приложению 4 к настоящим правилам (с приложением фотоотчета);

имеет постоянный доступ к строительной площадке;

осуществляет контроль за наличием соответствующего права на земельный участок, утвержденной проектной (проектно-сметной) документации, положительного заключения экспертизы проектов, а также уведомлением органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, о начале производства строительно-монтажных работ, наличием лицензии на право осуществления соответствующих видов лицензируемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям и государственным (межгосударственным) нормативам, в том числе по обеспечению прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий (сооружений), организацией и осуществлением подрядчиком (генподрядчиком) всех видов и форм собственного производственного контроля и надзора качества строительства (входного, операционного, приемочного, лабораторного, геодезического и других), своевременностью и правильностью оформления исполнительной документации;

представляет ежемесячный отчет заказчику о ходе реализации проектов по форме, утверждаемой заказчиком.

представляет в соответствующий местный исполнительный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, для ознакомления проект строительства, а также заключения экспертизы соответствующих проектов строительства.

Представитель технического надзора производит освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций и приемку работ для их оплаты. Освидетельствование и приемка работ осуществляется с участием представителя подрядчика, а в необходимых случаях представителей субподрядных строительных организаций (при освидетельствовании и приемке выполненных ими работ) и проектной организации, осуществляющей авторское сопровождение.

Подрядчик извещает о предстоящем освидетельствовании или приемке работ специалиста технического надзора не позднее, чем за сутки до начала освидетельствования и приемки работ. Если представитель технического надзора не прибыл для освидетельствования скрытых работ к сроку, указанному в запросе подрядчика, а задержка в освидетельствовании приведет к остановке последующих работ, то подрядчик составляет акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке.

В этом случае при требовании представителя технического надзора вскрыть конструкции для подтверждения правильности выполнения работ вскрытие производится за счет средств заказчика, а при выявлении нарушений требований по качеству за счет средств подрядчика. По результатам освидетельствования скрытых работ составляется акт в установленной нормативными техническими документами форме.

Освидетельствование скрытых работ производится до начала выполнения последующих работ. Если последующие работы предстоит выполнять после длительного перерыва (более шести месяцев) или резкого изменения погоды (дождей, заморозков и т.п.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно. Повторное освидетельствование производится также в случае повреждения освидетельствованных работ и конструкций после устранения повреждений.

Приемка выполненных работ для их оплаты производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда. За расчетный период может быть принят месяц, либо период времени, необходимый для строительства объекта или выполнения строительных работ.

По результатам приемки оформляется акт приемки выполненных строительных работ, который в течение трех рабочих дней визируется представителем технического надзора.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.