Утверждены правила деятельности и функций заказчика в сфере строительства

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 24 июня 2026 года утверждены Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в сферу деятельности заказчика входит строительство новых и изменение (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтаж (демонтаж), пусконаладочные работы связанного с ними технологического и инженерного оборудования, приемке завершенных строительством объектов, прекращение строительства и консервация строительства незавершенных объектов.

Заказчик осуществляет строительство объектов, в том числе реализацию инвестиционных проектов (программ), за счет средств, поступающих из республиканского и местного бюджетов, собственных средств, средств инвестора (инвесторов), а также от юридических и физических лиц, вносящих инвестиции в порядке долевого участия в строительстве.

Заказчик на условиях, определенных в договоре с инвестором, распоряжается выделенными для строительства объекта денежными и материальными средствами инвестора и обеспечивает:

целевое и своевременное использование ресурсов инвестора;

соблюдение нормативных правовых актов и нормативных технических документов при проектировании и строительстве объекта;

принятие эффективных проектных решений, качество используемых материалов, конструкций, оборудования и проведения строительно-монтажных работ;

соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию.

При наличии необходимых разрешительных документов и лицензии на соответствующий вид деятельности заказчик осуществляет строительство объекта собственными силами, совмещая функции заказчика и подрядчика.

При необходимости заказчик привлекает на договорных началах лицо, осуществляющее инжиниринговые услуги по управлению проектом.

При организации и ведении строительства следующие функции осуществляются заказчиком самостоятельно:

принятие решения об объемах выделения инвестиций и направлениях их использования;

принятие решения о начале, приостановлении, консервации, прекращении строительства объекта;

утверждение задания на проектирование;

приемка в эксплуатацию построенного объекта и утверждение акта приемки объекта;

подписание документов на оплату, производимую через казначейскую систему.

Также говорится, что заказчик обеспечивает регистрацию материалов инженерных изысканий (топографической съемки градостроительных проектов, топографической съемки на стадии проектирования и исполнительной геодезической съемки на стадии приемки строительного объекта в эксплуатацию) в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра.

Правила также устанавливают порядок организации деятельности и осуществления функций заказчика.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.