Депутатов Курултая обеспечат жильем: поправки в правила

Фото: Zakon.kz

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 июня 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что предоставление и пользование жилищем депутатами Курултая Республики Казахстан, судьями Конституционного суда РК и судьями Верховного суда РК, местных и других судов обеспечивается в порядке и на условиях соответствующих конституционных законов. В правила добавлены депутаты Курултая. Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года. Как известно, Курултай в Казахстане будет создан согласно новой Конституции вместо двухплатного Парламента. В него войдут 145 депутатов.

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