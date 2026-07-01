Депутатов Курултая обеспечат жильем: поправки в правила
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 июня 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что предоставление и пользование жилищем депутатами Курултая Республики Казахстан, судьями Конституционного суда РК и судьями Верховного суда РК, местных и других судов обеспечивается в порядке и на условиях соответствующих конституционных законов.
В правила добавлены депутаты Курултая.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
Как известно, Курултай в Казахстане будет создан согласно новой Конституции вместо двухплатного Парламента. В него войдут 145 депутатов.
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