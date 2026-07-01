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Право

Правила распределения телефонных номеров: внесены изменения

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:44 Фото: pexels
Приказом и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 24 июня 2026 года внесены изменения в Правила распределения ресурса нумерации и выделения номеров, а также их изъятия, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам Комитетом телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Комитет организует работу по учету ресурса нумерации (выделение, изъятие) и ведет реестр распределенных и резервных ресурсов нумерации по форме.

С 12 июля 2026 года часть правил вводится в действие в новой редакции.

Так, говорится, что для получения номеров услугополучатель посредством веб-портала "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz направляет услугодателю:

  • заявление на выделение номеров;
  • пояснительную записку;
  • перечень транзитных коммутационных станций сети оператора, являющихся стандартными точками присоединения сетей с целью выбора операторов междугородной или международной связи в каждом регионе присутствия оператора – в случае получения префикса выбора оператора междугородной или международной связи;
  • подробное описание услуги, обоснование целесообразности организации этой услуги; конкретное описание способа оказания предлагаемой услуги, предложения по тарификации и маршрутизации вызовов – для получения кода оператора "Х1Х2Х3(Х4)", предоставляющего услуги связи с использованием КДУ во вновь вводимой или в действующей ранее услуге.

Комитет осуществляет изъятие ресурса нумерации в следующих случаях:

  • по заявлению получателя ресурса нумерации;
  • по уведомлению уполномоченного органа в сфере коммуникаций государственных органов с населением о не прохождении контакт-центром государственного органа периодической аттестации согласно Правилам формирования и ведения реестра, а также аккредитации каналов коммуникаций государственных органов с населением;
  • по уведомлению уполномоченного органа в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг в случаях неисполнения контакт-центром государственного органа положений Типовых требований по организации работы контакт-центров административных органов;
  • по решению суда;
  • неиспользования ресурса нумерации более одного года со дня издания приказа о выделении ресурса нумерации.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта, готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов, сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя рассматривает документы, и далее в течение трех рабочих дней осуществляет подбор свободных номеров, в том числе запрашиваемый номер из реестра, и издает приказ о выделении или об изъятии номеров, либо готовит мотивированный отказ в оказании госуслуги, который направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

В случае создания контакт-центра государственного органа при предоставлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления направляет пакет документов на согласование в уполномоченные органы в сфере коммуникаций государственных органов с населением и в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг в пределах их компетенции.

Уполномоченные органы в сфере коммуникаций государственных органов с населением и в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг в течение 8 рабочих дней представляют ответ о согласовании либо об отказе в согласовании.

Услугодатель в течение двух рабочих дней на основании рассмотрения представленных документов, а также результатов согласования уполномоченных органов в сфере коммуникаций государственных органов с населением и в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг издает приказ о выделении ресурса нумераций, либо готовит мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Затем в течение одного рабочего дня при принятии положительного решения уведомляет уполномоченные органы в сфере коммуникаций государственных органов с населением и в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг о выделении ресурса нумераций.

Услугодатель отказывает в выделении номеров по следующим основаниям:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
  • отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
  • отрицательный результат согласования уполномоченных органов в сфере коммуникаций государственных органов с населением и в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг — в случаях организации контакт-центра государственного органа.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года, за исключением ряда абзецев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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