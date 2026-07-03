Изменился порядок утверждения предельных тарифов на электроэнергию
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Министр энергетики приказом от 25 июня 2026 года внес дополнения в Правила утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган при определении предельного тарифа на электрическую энергию на семилетний период, а также при корректировке предельного тарифа на электрическую энергию на последующие годы перед утверждением соответствующих изменений предельных тарифов на электрическую энергию направляет их на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.
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