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Право

Изменился порядок утверждения предельных тарифов на электроэнергию

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:44 Фото: unsplash
Министр энергетики приказом от 25 июня 2026 года внес дополнения в Правила утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган при определении предельного тарифа на электрическую энергию на семилетний период, а также при корректировке предельного тарифа на электрическую энергию на последующие годы перед утверждением соответствующих изменений предельных тарифов на электрическую энергию направляет их на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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