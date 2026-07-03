Утверждение предельного тарифа на электроэнергию: внесены изменения

В частности, правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган при определении предельного тарифа на электрическую энергию на семилетний период, а также при корректировке предельного тарифа на электрическую энергию на последующие годы перед утверждением соответствующих изменений предельных тарифов на электрическую энергию направляет их на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.