Что изменит новый закон о психологической деятельности в Казахстане

На аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева рассмотрены вопросы реализации закона о психологической деятельности, подписанного президентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 июля 2026 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Закон впервые формирует правовые основы осуществления психологической деятельности, определяет единые требования к профессиональной деятельности психологов, а также направлен на защиту прав и законных интересов граждан при получении психологической помощи. В ходе совещания рассмотрены основные направления реализации закона и подготовка необходимых подзаконных нормативных правовых актов".

Отмечается, что Министерству труда и соцзащиты населения предстоит разработать порядок ведения Государственного реестра психологов, Кодекс профессиональной этики психологов, а также другие нормативные правовые акты, предусмотренные законом .

Как отметил Аскарбек Ертаев, ключевой задачей на первом этапе является создание прозрачной и понятной системы регулирования психологической деятельности.

"Важно обеспечить единые подходы к профессиональной деятельности психологов, сформировать необходимые механизмы реализации закона и создать условия для повышения доверия граждан к институту психологической помощи", – подчеркнул глава Минтруда.

В настоящее время министерством проводится работа по подготовке нормативной правовой базы, а также прорабатываются вопросы цифровой реализации Государственного реестра психологов и его интеграции с действующими государственными информационными системами.

Кроме того, будет организовано взаимодействие с профессиональным сообществом, государственными органами и заинтересованными организациями для качественной реализации положений закона.

"Реализация закона будет осуществляться поэтапно с учетом формирования необходимой нормативной, организационной и цифровой инфраструктуры". Пресс-служба МТСЗН РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закона РК "О психологической деятельности" 2 июля 2026 года.