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Общество

Что изменит новый закон о психологической деятельности в Казахстане

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:21 Фото: Zakon.kz
На аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева рассмотрены вопросы реализации закона о психологической деятельности, подписанного президентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 июля 2026 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Закон впервые формирует правовые основы осуществления психологической деятельности, определяет единые требования к профессиональной деятельности психологов, а также направлен на защиту прав и законных интересов граждан при получении психологической помощи. В ходе совещания рассмотрены основные направления реализации закона и подготовка необходимых подзаконных нормативных правовых актов".

Отмечается, что Министерству труда и соцзащиты населения предстоит разработать порядок ведения Государственного реестра психологов, Кодекс профессиональной этики психологов, а также другие нормативные правовые акты, предусмотренные законом.

министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:21

Фото: gov.kz

Как отметил Аскарбек Ертаев, ключевой задачей на первом этапе является создание прозрачной и понятной системы регулирования психологической деятельности.

"Важно обеспечить единые подходы к профессиональной деятельности психологов, сформировать необходимые механизмы реализации закона и создать условия для повышения доверия граждан к институту психологической помощи", – подчеркнул глава Минтруда.

В настоящее время министерством проводится работа по подготовке нормативной правовой базы, а также прорабатываются вопросы цифровой реализации Государственного реестра психологов и его интеграции с действующими государственными информационными системами.

Кроме того, будет организовано взаимодействие с профессиональным сообществом, государственными органами и заинтересованными организациями для качественной реализации положений закона.

"Реализация закона будет осуществляться поэтапно с учетом формирования необходимой нормативной, организационной и цифровой инфраструктуры".Пресс-служба МТСЗН РК
совещание, участники, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:21

Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закона РК "О психологической деятельности" 2 июля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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