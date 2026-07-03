Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Административную и уголовную амнистию проведут в Казахстане: Токаев подписал закон.
- Работу психологов урегулировали на уровне закона: для них вводится сертификация и госреестр.
- Образован Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі: президент подписал Указ.
- В 2027 году в Казахстане запустят платформу для коллективного урегулирования задолженности граждан по кредитам.
- Как будут согласовывать проведение концертов с участием зарубежных исполнителей: Министерство культуры приняло правила.
- В Казахстане ввели полугодовой запрет на вывоз заготовок и чушек из цветных металлов.
- Министерство энергетики переутвердило оптовые цены на товарный газ для крупных потребителей и цифровых майнеров.
- Министерство цифровизации обновило правила по защите персональных данных.
- С 12 июля квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью переводят в цифровой формат.
- Верховный суд разъяснил нормы законодательства об административном надзоре.
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