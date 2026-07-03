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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 17:47 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Административную и уголовную амнистию проведут в Казахстане: Токаев подписал закон.
  • Работу психологов урегулировали на уровне закона: для них вводится сертификация и госреестр.
  • Образован Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі: президент подписал Указ.
  • В 2027 году в Казахстане запустят платформу для коллективного урегулирования задолженности граждан по кредитам.
  • Как будут согласовывать проведение концертов с участием зарубежных исполнителей: Министерство культуры приняло правила.
  • В Казахстане ввели полугодовой запрет на вывоз заготовок и чушек из цветных металлов.
  • Министерство энергетики переутвердило оптовые цены на товарный газ для крупных потребителей и цифровых майнеров.
  • Министерство цифровизации обновило правила по защите персональных данных.
  • С 12 июля квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью переводят в цифровой формат.
  • Верховный суд разъяснил нормы законодательства об административном надзоре.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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