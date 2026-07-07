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Право

Как получить меры соцподдержки специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики приказом от 25 июня 2026 года изменило Правила предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, АПК, прибывшим для работы в сельские населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новый пункт, в котором говорится:

Получателями мер социальной поддержки являются граждане Республики Казахстан.

Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья предоставляются по перечню востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов (далее – Перечень).

Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья не могут быть использованы на приобретение жилого помещения у супруга и их близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает.

Дополнительно установлено, что меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья в соответствующей местности предоставляются только одному из супругов.

Как известно, местный исполнительный орган района или города областного значения утверждает перечень востребованных специалистов ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала.

С 12 июля данный перечень размещается в течение одного рабочего дня посредством цифровых объектов поверенного (агента) – Портал недвижимости Баспана Маркет.

Акимат района либо города областного значения в лице акима заключает договор поручения с поверенным (агентом) по реализации бюджетной программы по кредитованию услугополучателей на приобретение или строительство жилья в соответствии с законодательством РК.

С 12 июля:

Для получения мер социальной поддержки услугополучатель осуществляет регистрацию на Портале с помощью ЭЦП или удостоверенным одноразовым паролем и предоставляет услугодателю через Портал следующие документы:

при получении подъемного пособия:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
  • справка о лицевом счете, открытом в другом банке второго уровня;

при получении бюджетного кредита на приобретение жилья:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
  • свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);
  • свидетельство о рождении ребенка/детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);
  • справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя и его супруги и детей в соответствующей местности (для идентификации);
  • отчет из Кредитного бюро;

при получении бюджетного кредита на строительство жилья:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
  • свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);
  • свидетельство о рождении детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);
  • справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя, и его (ее) супруги(-а) и детей в соответствующей местности (для идентификации);
  • справка о праве пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья на имя услугополучателя (для идентификации);
  • отчет из Кредитного бюро.

Для получения мер социальной поддержки услугополучатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных.

Требование представления других документов не допускается.

Кроме того, можно одновременно подавать заявления на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительства жилья.

При обращении через портал к заявлению прикрепляются электронные копии (сканированные) указанных документов (за исключением документов, получаемых из соответствующих цифровых систем), которые заверяются ЭЦП услугополучателя или удостоверенным одноразовым паролем.

Меры социальной поддержки предоставляются услугополучателям:

  • не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии непрерывной просрочки за последние 2 года более 90 календарных дней по одному кредиту;
  • по специальностям, соответствующим перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления;
  • не имеющим на праве собственности жилища за последние два года со дня подачи заявления у специалиста, его супруги и детей в районе (города областного значения, города районного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.

После принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья услугодатель уведомляет услугополучателя о необходимости предоставления на Портале заверенных ЭЦП услугополучателя или удостоверенных одноразовым паролем, следующих документов:

при предоставлении бюджетного кредита на приобретение жилья:

  • акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
  • письменное согласие на софинансирование при превышении стоимости приобретаемого жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;
  • справка о лицевом счете продавца недвижимого имущества, открытом в другом банке второго уровня;

при предоставлении бюджетного кредита на строительство жилья:

  • акт оценки залогового имущества;
  • договор страхования залогового имущества;
  • письменное согласие на софинансирование при превышении расходов при строительстве жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;
  • справка о лицевом счете услугополучателя, открытом в другом банке второго уровня;

при предоставлении подъемного пособия:

  • справка о лицевом счете.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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