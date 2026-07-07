Как получить меры соцподдержки специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность
В правила добавили новый пункт, в котором говорится:
Получателями мер социальной поддержки являются граждане Республики Казахстан.
Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья предоставляются по перечню востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов (далее – Перечень).
Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья не могут быть использованы на приобретение жилого помещения у супруга и их близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает.
Дополнительно установлено, что меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья в соответствующей местности предоставляются только одному из супругов.
Как известно, местный исполнительный орган района или города областного значения утверждает перечень востребованных специалистов ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала.
С 12 июля данный перечень размещается в течение одного рабочего дня посредством цифровых объектов поверенного (агента) – Портал недвижимости Баспана Маркет.
Акимат района либо города областного значения в лице акима заключает договор поручения с поверенным (агентом) по реализации бюджетной программы по кредитованию услугополучателей на приобретение или строительство жилья в соответствии с законодательством РК.
С 12 июля:
Для получения мер социальной поддержки услугополучатель осуществляет регистрацию на Портале с помощью ЭЦП или удостоверенным одноразовым паролем и предоставляет услугодателю через Портал следующие документы:
при получении подъемного пособия:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
- справка о лицевом счете, открытом в другом банке второго уровня;
при получении бюджетного кредита на приобретение жилья:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
- свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);
- свидетельство о рождении ребенка/детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);
- справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя и его супруги и детей в соответствующей местности (для идентификации);
- отчет из Кредитного бюро;
при получении бюджетного кредита на строительство жилья:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;
- свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);
- свидетельство о рождении детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);
- справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя, и его (ее) супруги(-а) и детей в соответствующей местности (для идентификации);
- справка о праве пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья на имя услугополучателя (для идентификации);
- отчет из Кредитного бюро.
Для получения мер социальной поддержки услугополучатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных.
Требование представления других документов не допускается.
Кроме того, можно одновременно подавать заявления на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительства жилья.
При обращении через портал к заявлению прикрепляются электронные копии (сканированные) указанных документов (за исключением документов, получаемых из соответствующих цифровых систем), которые заверяются ЭЦП услугополучателя или удостоверенным одноразовым паролем.
Меры социальной поддержки предоставляются услугополучателям:
- не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии непрерывной просрочки за последние 2 года более 90 календарных дней по одному кредиту;
- по специальностям, соответствующим перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления;
- не имеющим на праве собственности жилища за последние два года со дня подачи заявления у специалиста, его супруги и детей в районе (города областного значения, города районного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.
После принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья услугодатель уведомляет услугополучателя о необходимости предоставления на Портале заверенных ЭЦП услугополучателя или удостоверенных одноразовым паролем, следующих документов:
при предоставлении бюджетного кредита на приобретение жилья:
- акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
- письменное согласие на софинансирование при превышении стоимости приобретаемого жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;
- справка о лицевом счете продавца недвижимого имущества, открытом в другом банке второго уровня;
при предоставлении бюджетного кредита на строительство жилья:
- акт оценки залогового имущества;
- договор страхования залогового имущества;
- письменное согласие на софинансирование при превышении расходов при строительстве жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;
- справка о лицевом счете услугополучателя, открытом в другом банке второго уровня;
при предоставлении подъемного пособия:
- справка о лицевом счете.
Приказ вводится в действие с 12 июля.