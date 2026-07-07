Как получить меры соцподдержки специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность

Министерство нацэкономики приказом от 25 июня 2026 года изменило Правила предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, АПК, прибывшим для работы в сельские населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новый пункт, в котором говорится:

Получателями мер социальной поддержки являются граждане Республики Казахстан.

Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья предоставляются по перечню востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов (далее – Перечень).

Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья не могут быть использованы на приобретение жилого помещения у супруга и их близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает.

Дополнительно установлено, что меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья в соответствующей местности предоставляются только одному из супругов.

Как известно, местный исполнительный орган района или города областного значения утверждает перечень востребованных специалистов ежеквартально до 10 числа первого месяца следующего квартала.

С 12 июля данный перечень размещается в течение одного рабочего дня посредством цифровых объектов поверенного (агента) – Портал недвижимости Баспана Маркет.

Акимат района либо города областного значения в лице акима заключает договор поручения с поверенным (агентом) по реализации бюджетной программы по кредитованию услугополучателей на приобретение или строительство жилья в соответствии с законодательством РК.

С 12 июля:

Для получения мер социальной поддержки услугополучатель осуществляет регистрацию на Портале с помощью ЭЦП или удостоверенным одноразовым паролем и предоставляет услугодателю через Портал следующие документы:

при получении подъемного пособия:

заявление;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;

справка о лицевом счете, открытом в другом банке второго уровня;

при получении бюджетного кредита на приобретение жилья:

заявление;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;

свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);

свидетельство о рождении ребенка/детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя и его супруги и детей в соответствующей местности (для идентификации);

отчет из Кредитного бюро;

при получении бюджетного кредита на строительство жилья:

заявление;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

диплом об образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность услугополучателя;

свидетельство о заключении брака (супружества) либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, состоящих в браке (для идентификации);

свидетельство о рождении детей либо электронный документ из сервиса цифровых документов для услугополучателей, имеющих детей (для идентификации);

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у услугополучателя, и его (ее) супруги(-а) и детей в соответствующей местности (для идентификации);

справка о праве пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья на имя услугополучателя (для идентификации);

отчет из Кредитного бюро.

Для получения мер социальной поддержки услугополучатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных.

Требование представления других документов не допускается.

Кроме того, можно одновременно подавать заявления на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительства жилья.

При обращении через портал к заявлению прикрепляются электронные копии (сканированные) указанных документов (за исключением документов, получаемых из соответствующих цифровых систем), которые заверяются ЭЦП услугополучателя или удостоверенным одноразовым паролем.

Меры социальной поддержки предоставляются услугополучателям:

не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии непрерывной просрочки за последние 2 года более 90 календарных дней по одному кредиту;

по специальностям, соответствующим перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления;

не имеющим на праве собственности жилища за последние два года со дня подачи заявления у специалиста, его супруги и детей в районе (города областного значения, города районного значения), к которому относится населенный пункт, где работает прибывший специалист.

После принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья услугодатель уведомляет услугополучателя о необходимости предоставления на Портале заверенных ЭЦП услугополучателя или удостоверенных одноразовым паролем, следующих документов:

при предоставлении бюджетного кредита на приобретение жилья:

акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;

письменное согласие на софинансирование при превышении стоимости приобретаемого жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;

справка о лицевом счете продавца недвижимого имущества, открытом в другом банке второго уровня;

при предоставлении бюджетного кредита на строительство жилья:

акт оценки залогового имущества;

договор страхования залогового имущества;

письменное согласие на софинансирование при превышении расходов при строительстве жилья размера выдаваемого бюджетного кредита;

справка о лицевом счете услугополучателя, открытом в другом банке второго уровня;

при предоставлении подъемного пособия:

справка о лицевом счете.

Приказ вводится в действие с 12 июля.