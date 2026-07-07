Оплата гарантированной государством юридической помощи: внесены изменения

Приказом и.о. министра юстиции внесены изменения и дополнения в Правила оплаты гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оплате за счет бюджетных средств подлежат следующие виды оказываемой адвокатом квалифицированной юридической помощи:

1. Правовое консультирование физических лиц.

При этом оплате подлежит правовое консультирование физических лиц в объеме, не превышающем двух часов на одного обратившегося. Оплачиваемое время за один календарный день не превышает восьми часов.

Не допускается оказание правового консультирования одному и тому же физическому лицу более одного раза по одному и тому же вопросу, за исключением случаев составления документов правового характера для реализации ранее данных рекомендаций;

2. Защита и представительство физических лиц.

3. Защита физических лиц в случаях, предусмотренных статьей 749 и частями второй, третьей, четвертой статьи 750 Кодекса "Об административных правонарушениях".

4. Представительство физических лиц в случаях, предусмотренных статьями 112 и 325 Гражданского процессуального кодекса РК.

5. Представительство интересов физических лиц в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 26 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 26 Закона;

6. Представительство граждан в рамках конституционного производства, предусмотренного пунктом 5 статьи 41 Конституционного закона "О Конституционном Суде Республики Казахстан".

По подпунктам, указанными выше, оплате подлежит время за один календарный день, не превышающее восьми часов, за исключением случаев, когда продолжительность участия адвоката в следственных действиях или судебных заседаниях превысила указанный предел по решению органа, ведущего процесс или суда.

При этом правила дополнены пунктом о том, что оплате за счет бюджетных средств не подлежит оказываемая адвокатом квалифицированная юридическая помощь:

в виде правового консультирования в случае, если лицо, обратившееся за квалифицированной юридической помощью, является супругом (супругой), близким родственником, а также близкие родственники супруга адвоката;

в виде защиты и представительства при одновременном участии в деле другого адвоката либо юридического консультанта, оказывающего квалифицированную юридическую помощь на основании договора об оказании квалифицированной юридической помощи, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 68 Уголовно-процессуального кодекса.

Оплате за счет бюджетных средств подлежат следующие виды квалифицированной юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом:

1. Правовое консультирование физических лиц в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Закона.

При этом оплате подлежит правовое консультирование физических лиц в объеме, не превышающем двух часов на одного обратившегося. Оплачиваемое время за один календарный день не превышает восьми часов.

Не допускается оказание правового консультирования одному и тому же физическому лицу более одного раза по одному и тому же вопросу, за исключением случаев составления документов правового характера для реализации ранее данных рекомендаций;

2. Представительство физических лиц в случаях, предусмотренных статьей 112 Гражданского процессуального кодекса РК.

3. Представительство интересов физических лиц в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 26 АППК, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 26 Закона;

4. Представительство граждан в рамках конституционного производства, предусмотренного пунктом 5 статьи 41 Конституционного закона "О Конституционном Суде Республики Казахстан".

Также правила дополнены пунктом, предусматривающим, что оплате за счет бюджетных средств не подлежит оказываемая юридическим консультантом квалифицированная юридическая помощь:

в виде правового консультирования в случае, если лицо, обратившееся за квалифицированной юридической помощью, является супругом (супругой), близким родственником, а также близкие родственники супруга юридического консультанта;

в виде защиты по делам об административных правонарушениях и представительства при одновременном участии в деле другого юридического консультанта либо адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь на основании договора об оказании квалифицированной юридической помощи.

Территориальный орган юстиции производит оплату гарантированной государством квалифицированной юридической помощи и возмещение расходов связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, адвокатам, заключившим соглашения об оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи, вступившим в дело на основании уведомления о защите (представительстве), регистрационный номер которому присвоен уполномоченным лицом коллегии адвокатов (юридической консультации), на основании заявления адвоката об оплате гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещении расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, за счет бюджетных средств.

Заявление составляется в электронном формате в единой цифровой системе квалифицированной юридической помощи, а в случаях, связанных с техническими сбоями в системе, – в бумажном формате.

Заявление направляется в территориальный орган юстиции в течение одного месяца со дня вынесения или подписания одного из документов, предусмотренных выше.

Не подлежат оплате заявления, направленные позже срока, указанного выше.

Срок на подачу заявления может прерываться на период временной нетрудоспособности (болезнь) адвоката или действия обстоятельств непреодолимой силы.

К заявлению прилагаются следующие документы:

акты о выполненной адвокатом работе по правовому консультированию, составленные на основании реестра учета гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом (далее-реестр), в которых указываются:

фамилия, имя и отчество адвоката;

фамилия, имя и отчество, а также данные документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), кем и когда выдан, срок действия либо данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов физического лица, которому оказана не оплачиваемая им квалифицированная юридическая помощь;

количество устных или письменных юридических консультаций, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

количество составленных письменных документов правового характера;

общее количество часов, минут оказания квалифицированной юридической помощи;

подпись адвоката;

подпись физического лица, которому оказана неоплачиваемая им квалифицированная юридическая помощь;

К акту прилагаются:

документы, предусмотренные приказом министра юстиции РК от 25 февраля 2015 года "Об утверждении перечня документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи";

постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц) уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, определения судов по гражданским или административным делам, а также постановления в рамках конституционного производства о назначении адвоката вместе с копией уведомления о защите (представительстве), регистрационный номер которому присвоенный уполномоченным лицом коллегии адвокатов (юридической консультацией);

постановления органов, ведущих уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также определения судов, уполномоченных рассматривать гражданские дела об освобождении лица, нуждающегося в квалифицированной юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств, в которых указываются:

- должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, вынесшего постановление;

- наименование дела, дата вынесения постановления;

- данные о личности лица, освобожденного от оплаты квалифицированной юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

- статья Уголовного кодекса РК и категория уголовного правонарушения, в совершении которого лицо подозревается или обвиняется, или статья Кодекса "Об административных правонарушениях", предусматривающая привлечение лица к административной ответственности;

- мера пресечения по уголовному делу или мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении (доставление к месту составления протокола об административном правонарушении, либо административное задержание или привод);

- дата переквалификации действий подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, правонарушителя;

- основания освобождения от оплаты квалифицированной юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

- фамилия, имя и отчество адвоката, номер и дата уведомления о защите (представительстве) адвоката, удостоверяющего его полномочия на защиту (представительство);

- место, дата, время начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат;

- продолжительность времени ожидания начала процессуального действия, назначенного с участием адвоката или продолжения процессуального действия в случае его отложения (если такие факты имели место), с указанием даты, времени;

- продолжительность времени ожидания начала судебного заседания или продолжения судебного заседания в случае его отложения (если такие факты имели место);

- продолжительность времени ознакомления адвоката с материалами дела.

В случае, если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела в соответствии с третьей частью статьи 296 Уголовно-процессуального кодекса, прикладывается график ознакомления с материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением определенного срока, согласно которому производится оплата.

- продолжительность ознакомления на любой стадии процесса с материалами уголовного, гражданского дела, или дела об административном правонарушении, в том числе с протоколом задержания лица, привлекаемого к уголовной или административной ответственности, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами процессуальных действий, произведенных с участием защитника и его подзащитного, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться его подзащитному, а также с протоколами судебных заседаний;

- продолжительность времени консультирования адвокатом подзащитного по выработке линии защиты и вопросам, возникшим в ходе производства по делу;

- продолжительность времени обсуждения вопроса о заключении процессуального соглашения, составления адвокатом заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, частных апелляционных, кассационных и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, отзыва (возражения) на гражданский иск (исковое заявление) в защиту и в интересах подзащитного, а также замечаний на протокол судебного заседания;

- количество рабочих дней командировки, связанной с выездом адвоката в другую местность для оказания квалифицированной юридической помощи;

- фамилия, имя, отчество адвоката и реквизиты его банковского счета;

определения судей или судов по гражданским или административным делам, а также определения в рамках конституционного производства об освобождении лица, нуждающегося в квалифицированной юридической помощи, от ее оплаты и возмещения расходов, связанных с защитой или представительством, а также проведением примирительных процедур и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств, в которых указываются:

наименование суда, фамилия, имя и отчество (при его наличии) судьи, вынесшего определение;

наименование, место и дата рассмотрения дела;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, освобожденного от оплаты квалифицированной юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

основания освобождения от оплаты квалифицированной юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) адвоката, номер и дата уведомления о защите (представительстве) адвоката, удостоверяющего его полномочия на защиту (представительство);

дата, время начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат;

продолжительность ознакомления адвоката с материалами дела;

дата и продолжительность судебных заседаний, в которых принимал участие адвокат;

продолжительность времени ожидания начала судебного заседания или продолжения судебного заседания в случае его отложения (при наличии фактов);

продолжительность времени составления адвокатом заявлений, ходатайств, отзыва (возражения) на исковое заявление, частных, апелляционных, кассационных и иных жалоб, возражений на апелляционные, кассационные и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в интересах доверителя, а также замечаний на протокол судебного заседания;

количество рабочих дней командировки, связанной с выездом адвоката в другую местность для оказания квалифицированной юридической помощи;

фамилия, имя, отчество адвоката и реквизиты его банковского счета;

справка следственных изоляторов, изоляторов временного содержания или специальных приемников органов внутренних дел, в которых указывается:

продолжительность занятости адвоката при свидании с подозреваемым или обвиняемым, содержащимся под стражей, либо с лицом, подвергнутым административному задержанию, приводу, доставлению в орган внутренних дел (полицию);

документы, подтверждающие временную нетрудоспособность (болезнь) адвоката или действие обстоятельств непреодолимой силы в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта.

Постановление об оплате квалифицированной юридической помощи и возмещении расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур на стадиях досудебного производства по уголовному делу, выносится на основании заявления адвоката в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления адвоката и направляется ему в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи в день его вынесения, а при продолжительности выполнения поручения свыше одного месяца – не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.

Постановление об оплате квалифицированной юридической помощи лицу, привлеченному к административной ответственности, и о возмещении расходов адвоката, связанных с защитой, выносится на основании заявления адвоката в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления адвоката и направляется ему в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи в день его вынесения по делу об административном правонарушении. Данное постановление может быть принято по заявлению адвоката и после принятия соответствующего решения.

Постановление об оплате квалифицированной юридической помощи, оказанной подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному или потерпевшему, и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур по уголовному делу, рассматриваемому судом, выносится на основании заявления адвоката и направляется ему в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи в день постановления приговора или вынесения иного судебного акта. В случае непрерывного продолжительности судебного разбирательства свыше одного месяца постановления суда об оплате выносятся ежемесячно.

Определение суда об оплате квалифицированной юридической помощи по гражданскому, административному делу, а также постановление в рамках конституционного производства и возмещении расходов, связанных с представительством, выносится на основании заявления адвоката в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления адвоката и направляется ему в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи в день его вынесения.

Один экземпляр постановления или определения по конкретному делу приобщается к материалам соответствующего дела, второй экземпляр направляется в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи адвокату в день его вынесения, третий экземпляр направляется в Коллегию адвокатов не позднее следующего дня после его вынесения.

В заявлении об оплате оказанной квалифицированной юридической помощи и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур адвокат указывает детальный расчет затраченного им времени на оказание квалифицированной юридической помощи по конкретному делу, а также командировочных расходов.

Указывается, что территориальный орган юстиции по результатам проверки соответствия заявления адвоката данным, указанным в актах о выполненной работе по правовому консультированию, постановлениях или определениях, а также по итогам сверки с коллегией адвокатов регистрационных номеров, выданных адвокату для оформления уведомлений о защите (представительстве) составляет ежемесячно в произвольной форме акт сверки через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи, выполненной адвокатом работы с разбивкой по видам квалифицированной юридической помощи с указанием сумм оплаты и производит перечисление на банковский счет адвоката суммы, подлежащей выплате адвокату с разбивкой по видам квалифицированной юридической помощи и категориям уголовных правонарушений, в срок не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь – не позднее 20 числа отчетного месяца.

В случаях обнаружения фактов несоответствия сведений, указанных в заявлении адвоката, актах о выполненной работе по правовому консультированию, постановлениях или определениях требованиям, территориальный орган юстиции возвращает их адвокату для исправления арифметических ошибок, описок.

При обнаружении фактов несоответствия сведений, подтверждающих обоснованность и достоверность представленных данных, а также несвоевременно направленные заявления, в оплате отказывается.

Определение суда об оплате квалифицированной юридической помощи по гражданскому или административному делу, а также постановление в рамках конституционного производства, и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, выносится на основании заявления юридического консультанта в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления юридического консультанта и направляется ему в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи в день его вынесения.

Один экземпляр определения по конкретному делу приобщается к материалам соответствующего дела, второй экземпляр направляется в форме электронного документа через единую цифровую систему квалифицированной юридической помощи юридическому консультанту в день его вынесения, третий экземпляр направляется в Палату не позднее следующего дня после его вынесения.

В заявлении об оплате оказанной квалифицированной юридической помощи и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, юридический консультант указывает детальный расчет затраченного им времени на оказание квалифицированной юридической помощи по конкретному делу, а также командировочных расходов.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2026 года.