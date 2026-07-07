Регистрация актов гражданского состояния: внесены изменения

Приказом и.о. министра юстиции от 26 июня 2026 года внесены изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений и т.д., сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная регистрация актов гражданского состояния производится регистрирующими органами согласно документам, удостоверяющим личность, соответствующим правовому статусу владельца.

Документ, удостоверяющий личность, является недействительным и подлежит сдаче и замене в органах внутренних дел РК в случае несоответствия правовому статусу владельца.

Для идентификации личности услугополучателя предъявляется документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Иностранный гражданин, постоянно проживающий в РК, предъявляет вид на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан.

Лицо без гражданства, постоянно проживающее в Республике Казахстан, предъявляет удостоверение лица без гражданства с отметкой органов внутренних дел Республики Казахстан о регистрации по месту жительства.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в Республике Казахстан, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, выданный компетентными органами страны, гражданином, которого является иностранный гражданин или государства постоянного проживания лица без гражданства и нотариально засвидетельствованный перевод их текста на казахском или русском языке.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие совершение актов гражданского состояния вне пределов РК, по законам соответствующих государств в отношении граждан республики, иностранных граждан и лиц без гражданства признаются действительными в Республике Казахстан, если они не противоречат законодательству, также при наличии консульской легализации либо специального штампа (апостиля).

По заявлению заинтересованных лиц регистрирующим органом или загранучреждением РК проставляется отметка о регистрации акта гражданского состояния за пределами Республики Казахстан в цифровой системе актов гражданского состояния, за исключением актовой записи о рождении, которая подлежит государственной регистрации в цифровой системе актов гражданского состояния.

Также документы, выданные за пределами Республики Казахстан, на языке соответствующего иностранного государства подлежат переводу на казахский или русский язык.

Верность перевода текста документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, лица без гражданства и других подтверждающих документов, выданных за пределами республики, может быть нотариально удостоверена, засвидетельствована в дипломатическом представительстве, консульском учреждении, во внешнеполитическом ведомстве государства, гражданином которого является иностранный гражданин или государства постоянного проживания лица без гражданства.

Указывается, что при изменении фамилии иностранного гражданина, лиц без гражданства при государственной регистрации заключения брака сотрудник регистрирующего органа уведомляет о необходимости обмена документа, удостоверяющего его личность, выданный компетентными органами страны, гражданином которого является иностранный гражданин, или государства постоянного проживания лица без гражданства в соответствии с законодательством иностранного государства.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.