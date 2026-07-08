Казахстанцы смогут инвестировать пенсионные активы по своему усмотрению: подписан закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 июля 2026 года подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на укрепление социальной защиты и корректирует механизмы пенсионной системы, миграционной политики, сферы образования и здравоохранения.

Поправки вносятся в Предпринимательский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Социальный кодекс РК и Кодекс о здоровье народа.

В частности, Социальный кодекс дополнен новой статьей "Инвестиционные портфели пенсионных активов", в которой говорится, что пенсионные активы могут быть инвестированы в инвестиционные портфели пенсионных активов по заявлению вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда.

Поясняется, что вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, предоставляют в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем с указанием выбранного инвестиционного портфеля пенсионных активов для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов или добровольных пенсионных взносов.

Управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один или несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов:

консервативный портфель;

умеренный портфель;

рискованный портфель.

Согласно закону, вкладчики вправе выбрать один или несколько инвестиционных портфелей пенсионных активов и самостоятельно определить объем пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление.

Порядок формирования инвестиционных портфелей пенсионных активов определяется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Закон о миграции дополнен новым пунктом о том, что работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу в Казахстан, организовывают наставничество казахстанских работников.

При этом под наставничеством понимается закрепление за казахстанским работником наставника из числа иностранной рабочей силы для передачи ему профессиональных знаний, навыков и опыта, которые послужили основанием для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы в РК, в соответствии с правилами организации наставничества казахстанских работников и требованиями к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Также в законе появилась новая статья "Отказ во включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев или аннулирование решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев".

Согласно ей, местные исполнительные органы регионов, определенных правительством РК, принимающие решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, отказывают кандасам либо переселенцам и членам их семей во включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в случаях:

установления недостоверности данных (сведений), содержащихся в представленных заявителями документах;

отсутствия региональной квоты приема кандасов и переселенцев в административно-территориальной единице, указанной в заявлении;

выявления факта неоднократного включения заявителей в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

отсутствия согласия кандаса либо переселенца на доступ к персональным данным ограниченного доступа;

несоответствия претендентов условиям, установленным статьей 20, пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона.

Решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев в отношении кандаса либо переселенца и членов его семьи на соответствующий календарный год подлежит аннулированию в случаях:

добровольного отказа кандаса либо переселенца и членов его семьи в добровольном переселении в регионы, определенные правительством РК, на основании его заявления об отказе;

неприбытия кандаса либо переселенца и членов его семьи в регионы, определенные правительством РК, в течение трех месяцев со дня принятия решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

со дня принятия решения о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев; выявления несоответствия кандасов либо переселенцев требованиям, установленным статьей 20 и пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона, после включения их в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

выявления систематического нарушения (два и более раза) кандасом либо переселенцем или членами его семьи требований и норм законодательства республики в области миграции населения в части постоянного проживания и регистрации по месту жительства в регионах в течение пяти лет.

Решение об аннулировании региональной квоты приема кандасов и переселенцев выносится местным исполнительным органом региона, принявшим решение о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев.

Указывается, что аннулирование региональной квоты приема кандасов и переселенцев ведет к утрате права кандаса либо переселенца и членов его семьи на получение мер государственной поддержки, а также к расторжению социального контракта о предоставлении мер государственной поддержки по содействию добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Кроме того, добавлена статья, предусматривающая отказ в приеме заявления и выплате субсидий на переезд, возмещение расходов по имущественному найму (аренде) жилища и оплате коммунальных услуг, сертификатов экономической мобильности, а также субсидий на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя.

Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя являются:

наличие у работодателя задолженности по выплате заработной платы более шести месяцев, а также по начисленным налогам и другим обязательным платежам в бюджет более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или его филиалом (в случае, если лицо является клиентом нескольких банков второго уровня или их филиалов, а также филиала банка – нерезидента РК, данная справка представляется от каждого из таких банков);

предоставление неполного пакета документов, также документов с истекшим сроком действия, представленных работодателем, или несоответствие данных (сведений), содержащихся в них;

отсутствие сведений по трудовым договорам, заключенным с соискателем в единой системе учета трудовых договоров;

несоответствие документов или сведений, необходимых для выплаты субсидии на трудоустройство либо возмещение части расходов работодателя, требованиям, установленным законодательством РК.

Закон вводится в действие через два месяца, за исключением ряда статей и норм.