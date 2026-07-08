В Казахстане изменят правила рекламы медицинских услуг

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила осуществления рекламы медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

В Минздраве отмечают, что пациентам станет проще отличить рекламу от достоверной информации.

Новые нормы направлены на то, чтобы сделать рекламу более понятной, честной и прозрачной для граждан. При этом новые запреты для пациентов документ не вводит. Проект приказа разработан для приведения действующих правил в соответствие с современным законодательством РК, включая законы о рекламе, онлайн-платформах и масс-медиа.

Предлагаемые изменения предусматривают:

обязательное соблюдение принципов достоверности, добросовестности и этичности рекламы;

четкое обозначение рекламных материалов в интернете;

уточнение требований к информации, которая должна содержаться в рекламе медицинских услуг, включая сведения о лицензии медицинской организации и рекомендации обращаться за консультацией к врачу;

актуализацию терминов в соответствии с действующим законодательством;

требования по обеспечению доступности онлайн-рекламы для людей с ограниченными возможностями;

определение сроков хранения рекламных материалов.

В министерстве отмечают, что принятие проекта позволит повысить прозрачность рекламной деятельности в сфере здравоохранения, укрепить доверие граждан к информации о медицинских услугах и привести действующие правила в соответствие с современными цифровыми реалиями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.