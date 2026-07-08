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Право

В Казахстане изменят правила рекламы медицинских услуг

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:55 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила осуществления рекламы медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

В Минздраве отмечают, что пациентам станет проще отличить рекламу от достоверной информации.

Новые нормы направлены на то, чтобы сделать рекламу более понятной, честной и прозрачной для граждан. При этом новые запреты для пациентов документ не вводит. Проект приказа разработан для приведения действующих правил в соответствие с современным законодательством РК, включая законы о рекламе, онлайн-платформах и масс-медиа.

Предлагаемые изменения предусматривают:

  • обязательное соблюдение принципов достоверности, добросовестности и этичности рекламы;
  • четкое обозначение рекламных материалов в интернете;
  • уточнение требований к информации, которая должна содержаться в рекламе медицинских услуг, включая сведения о лицензии медицинской организации и рекомендации обращаться за консультацией к врачу;
  • актуализацию терминов в соответствии с действующим законодательством;
  • требования по обеспечению доступности онлайн-рекламы для людей с ограниченными возможностями;
  • определение сроков хранения рекламных материалов.

В министерстве отмечают, что принятие проекта позволит повысить прозрачность рекламной деятельности в сфере здравоохранения, укрепить доверие граждан к информации о медицинских услугах и привести действующие правила в соответствие с современными цифровыми реалиями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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