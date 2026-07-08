В Казахстане изменят правила рекламы медицинских услуг
В Минздраве отмечают, что пациентам станет проще отличить рекламу от достоверной информации.
Новые нормы направлены на то, чтобы сделать рекламу более понятной, честной и прозрачной для граждан. При этом новые запреты для пациентов документ не вводит. Проект приказа разработан для приведения действующих правил в соответствие с современным законодательством РК, включая законы о рекламе, онлайн-платформах и масс-медиа.
Предлагаемые изменения предусматривают:
- обязательное соблюдение принципов достоверности, добросовестности и этичности рекламы;
- четкое обозначение рекламных материалов в интернете;
- уточнение требований к информации, которая должна содержаться в рекламе медицинских услуг, включая сведения о лицензии медицинской организации и рекомендации обращаться за консультацией к врачу;
- актуализацию терминов в соответствии с действующим законодательством;
- требования по обеспечению доступности онлайн-рекламы для людей с ограниченными возможностями;
- определение сроков хранения рекламных материалов.
В министерстве отмечают, что принятие проекта позволит повысить прозрачность рекламной деятельности в сфере здравоохранения, укрепить доверие граждан к информации о медицинских услугах и привести действующие правила в соответствие с современными цифровыми реалиями.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.