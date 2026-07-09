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Право

Производителям социально значимых продуктов снизят тарифы на электроэнергию

снижение цены на электричество, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:47 Фото: gov.kz
Министерство нацэкономики подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает новый механизм поддержки отечественных производителей социально значимых продовольственных товаров за счет снижения стоимости электроэнергии, которая является одной из основных составляющих себестоимости продукции.

В частности, предлагается предоставить производителям социально значимых продовольственных товаров возможность приобретать электрическую энергию по тарифу, который может быть ниже действующего отпускного тарифа до 20%.

В МНЭ пояснили, что такая мера будет применяться при условии заключения меморандума с центральным государственным органом или местным исполнительным органом о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Льготный тариф будет распространяться только на объемы электроэнергии, используемые непосредственно для производства данной продукции.

Как отмечается, новая норма направлена на поддержку предприятий, выпускающих основные продукты питания, такие как хлеб, мука, молочная продукция, яйца, сахар, мясо и другие товары, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров.

Снижение затрат на электроэнергию позволит производителям сократить производственные расходы и создаст дополнительные возможности для сохранения стабильного уровня отпускных цен.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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