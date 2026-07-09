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Право

Единые требования к оснащению симуляционных кабинетов в медицинских вузах и колледжах установят в РК

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Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения и симуляционных кабинетов (центров) организаций здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на создание единых стандартов симуляционного обучения по всей стране. Минимальные нормативы оснащения позволят обеспечить равные условия для подготовки студентов, врачей-интернов, резидентов, медицинских сестер и специалистов, проходящих повышение квалификации.

Это позволит будущим и действующим медицинским работникам отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике, еще до начала работы с пациентами.

В Минздраве отметили, что сегодня уровень оснащения симуляционных кабинетов в разных организациях отличается. Из-за отсутствия единых требований обучающиеся получают неодинаковые возможности для практической подготовки, что влияет на качество освоения профессиональных навыков.

Симуляционное обучение считается одним из наиболее эффективных и безопасных методов подготовки медицинских кадров. Оно позволяет многократно отрабатывать клинические навыки на современных тренажерах и манекенах, моделировать различные медицинские ситуации, совершенствовать алгоритмы оказания помощи и работать над ошибками без риска для здоровья пациентов.

Ожидается, что внедрение единых требований повысит качество практической подготовки медицинских работников, позволит объективно оценивать уровень профессиональных навыков, расширит применение современных образовательных технологий и будет способствовать повышению безопасности медицинской помощи.

Для пациентов это означает более качественную и безопасную медицинскую помощь, поскольку специалисты смогут уверенно выполнять необходимые манипуляции, имея достаточную практическую подготовку еще до начала самостоятельной работы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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