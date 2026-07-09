Прокуратурой Жамбылской области проведена акция "Знай свои права" под эгидой принципа "Закон и Порядок"

9 июля 2026 года прокуратурой Жамбылской области совместно с уполномоченными государственными органами в зданиях центров обслуживания населения региона проведена акция "Знай свои права", организованная под эгидой принципа "Закон и Порядок".

Основной целью мероприятия стало обеспечение доступности правовой помощи населению, повышение уровня правовой грамотности граждан и укрепление доверия общества к государственным институтам.

В рамках акции жители региона получили возможность напрямую обратиться к представителям государственных органов, получить квалифицированную консультацию и разъяснения по актуальным правовым вопросам.

Фото: прокуратура Жамбылской области

На мероприятии по области приняли участие около 2000 граждан.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Акция стала площадкой для открытого диалога между населением и государственными органами. В ходе приема граждан рассмотрены вопросы социальной поддержки, предоставления земельных участков, жилищного обеспечения, развития инженерной и социальной инфраструктуры, оказания правовой помощи, а также другие обращения, имеющие важное значение для жителей области.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В частности, жительница города Тараза гражданка Д. обратилась к частному судебному исполнителю по вопросу невыплаты алиментов. Благодаря оперативному взаимодействию уполномоченных органов проблема заявительницы решена непосредственно в ходе приема.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Проведение подобных мероприятий способствует своевременному выявлению и решению проблемных вопросов населения, укреплению принципов законности и правопорядка, а также повышению эффективности взаимодействия государственных органов с гражданами.