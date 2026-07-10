В органах МЧС намерены внедрять принципы "Адал азамат"

МЧС РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, в систему воспитательной и идеологической работы с личным составом органов гражданской защиты внедряются принципы "Адал азамат", "Закон и порядок" и коллективной ответственности.

Целью проекта является:

формирование и развитие личностных качеств сотрудника, соответствующих образу "Адал азамат", как законопослушного, патриотичного, образованного, ответственного сотрудника, добросовестным трудом достигающего высоких результатов службы, а также воспитание уважения к принципу "Закон и порядок", основанному на верховенстве закона, высокой правовой культуре, соблюдении законности и служебной дисциплины;

формирование у личного состава осознания коллективной ответственности за результаты оперативно-служебной деятельности подразделения, состояние служебной дисциплины, морально-психологического климата и соблюдение норм профессиональной этики, развитие готовности к взаимной поддержке и оказанию товарищеской помощи, предупреждению дисциплинарных проступков, а также участию в мероприятиях, направленных на укрепление сплоченности, стабильности и эффективности трудового коллектива.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июля.

"Адал азамат" (честный гражданин) – это социально-этическая концепция и общенациональный идеал в Казахстане, который объединяет принципы честности, справедливости, ответственности и добросовестного труда.