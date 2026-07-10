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Общество

Рабочий добился через суд пересмотра расследования несчастного случая в Павлодаре

Железная дорога, рабочие , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 19:15 Фото: pixabay
В Павлодаре сотрудник повредил глаза на рабочем месте, однако комиссия посчитала его неосторожным. Тогда суд исправил эту несправедливость, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что инцидент произошел во время работ на железной дороге. В глаз работнику попал металлический осколок. Впоследствии мужчине установили инвалидность III группы.

После происшествия комиссия пришла к выводу, что в случившемся виноваты обе стороны: 70% ответственности возложили на работодателя, а 30% – на самого работника, посчитав, что он допустил грубую неосторожность. Однако пострадавший оспорил результаты расследования в суде.

"Во время разбирательства выяснилось, что у работодателя отсутствуют доказательства того, что работнику выдавали защитные очки. Также не были представлены документы, подтверждающие, что его ознакомили с инструкциями по охране труда и соответствующим приказом", – поделилось издание.

Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области признал незаконными выводы комиссии и обязал Департамент комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области внести изменения в акт расследования. Теперь виновным в несчастном случае признан только работодатель.

Ранее Кордайский районный суд рассмотрел дело о неуважении к медицинскому работнику.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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