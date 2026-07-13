Правила работы цифровой системы разрешений и уведомлений утвердили в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 1 июля 2026 года обновил Правила функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил функционирования государственной цифровой системы разрешений и уведомлений".

Функциональными задачами системы является автоматизация следующих процессов:

подача и рассмотрение заявлений в ходе лицензирования, разрешительной процедуры;

формирование реестра разрешений;

формирование реестра субъектов, подавших уведомление;

формирование реестра саморегулируемых организаций.

Процесс подачи и рассмотрения заявлений состоит из следующих операций:

подачи заявлений в электронном вид, либо внесения в Систему сведений по заявлениям, поступившим на бумажных носителях;

рассмотрения заявлений;

предоставления заявителям результатов рассмотрения заявлений.

Процесс формирования реестра разрешений включает:

автоматическое внесение положительных результатов рассмотрения заявлений в реестр разрешений, либо внесение в реестр разрешений результатов процесса рассмотрения заявлений, осуществляемого вне системы;

восстановление исторических данных;

конвертацию исторических данных;

выдачу, переоформление, приостановление, аннулирование, продление, возобновление и прекращение действия разрешения или приложения к разрешению.

Процесс формирования реестра субъектов, подавших уведомление, состоит из:

подачи уведомлений;

автоматического включения уведомлений в реестр субъектов, подавших уведомление, либо наполнения реестра субъектов, подавших уведомление, историческими данными в период временного или постоянного отсутствия возможности ведения органом, осуществляющим уведомительный порядок, государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений;

исключения субъекта, подавшего уведомление, из государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, приостановления, возобновления деятельности субъекта, подавшего уведомление.

В системе формируются следующие виды электронных документов:

заявления;

уведомления;

извещения, направляемые заявителям в процессе рассмотрения заявлений;

разрешения;

мотивированные отказы в рассмотрении заявлений и выдаче разрешений первой и второй категории;

запросы государственным органам, уполномоченным на согласование выдачи разрешения;

ответы – согласования государственных органов;

извещения, направляемые владельцам разрешений или субъектам, подавшим уведомление, в процессе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений.

Всем электронным документам, сформированным в системе в формате XML, присваивается номер и код административного документа (НИКАД).

Авторизованным пользователям доступны сервисы:

поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;

просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений;

подача электронного заявления для получения разрешения;

подача заявления на перевод разрешения в бумажной форме в электронный формат;

подача заявлений на переоформление, продление, прекращение, приостановление, возобновление действия, корректировку сведений разрешения и (или) приложения к разрешению, предусмотренных законодательством в сфере государственных и социально ответственных услугах, а также конвертацию и восстановление разрешений;

просмотр статуса рассмотрения заявлений, поданных заявителем;

просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе рассмотрения заявления, поданных заявителем (о необходимости явки на тестирование, предоставления дополнительных сведений по заявлению, оплаты лицензионного или разрешительного сбора и иные сведения);

направление в электронной форме ответа на запрос разрешительного органа в процессе рассмотрения заявлений (предоставление дополнительных сведений по заявлению, подтверждение явки на тестирование, направление квитанции об оплате лицензионного или разрешительного сбора и иные действия);

оплата лицензионных и разрешительных сборов посредством платежного шлюза "цифрового правительства" (в процессе подачи электронного заявления);

просмотр электронных документов, выданных разрешительным органом по результатам рассмотрения заявлений;

подача уведомления о начале деятельности;

подача уведомлений о прекращении деятельности (действия), об изменении данных;

просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений (о прекращении действия (аннулировании), приостановлении, возобновлении действия разрешения, об исключении субъекта из реестра субъектов, подавших уведомление, о приостановлении, возобновлении деятельности субъекта);

отзыв заявления.

Неавторизованные пользователи могут осуществлять:

поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;

просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений.

Подача электронного заявления осуществляется авторизованным пользователем внешнего портала Системы путем заполнения электронной формы заявления и удостоверения ее ЭЦП.

Система присваивает электронному заявлению НИКАД в момент удостоверения документа ЭЦП заявителя.

В ходе подачи электронного заявления система проводит ряд автоматических проверок:

проверка наличия заявителя (представителя заявителя) в государственных базах данных физических и юридических лиц, в интегрированной налоговой цифровой системе;

осуществление форматно-логического контроля электронной формы заявления (проверка корректности и полноты заполнения);

проверка наличия в цифровых системах государственных органов данных, указываемых заявителем в электронной форме заявления;

проверка наличия в государственном цифровом реестре разрешений и уведомлений сведений, указываемых заявителем в электронной форме заявления.

В случае положительного результата таких проверок в личный кабинет заявителя поступает извещение о регистрации его электронного заявления в системе.

Подать заявление можно круглосуточно, без привязки к графику работы государственного органа.

Система предоставляет типовые операции процессов рассмотрения разрешительными органами заявлений в ходе осуществления лицензирования, разрешительной процедуры в электронном виде посредством своего внутреннего портала.

Приказ введен в действие с 12 июля.