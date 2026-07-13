#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Правила работы цифровой системы разрешений и уведомлений утвердили в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:58 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 1 июля 2026 года обновил Правила функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил функционирования государственной цифровой системы разрешений и уведомлений".

Функциональными задачами системы является автоматизация следующих процессов:

  • подача и рассмотрение заявлений в ходе лицензирования, разрешительной процедуры;
  • формирование реестра разрешений;
  • формирование реестра субъектов, подавших уведомление;
  • формирование реестра саморегулируемых организаций.

Процесс подачи и рассмотрения заявлений состоит из следующих операций:

  • подачи заявлений в электронном вид, либо внесения в Систему сведений по заявлениям, поступившим на бумажных носителях;
  • рассмотрения заявлений;
  • предоставления заявителям результатов рассмотрения заявлений.

Процесс формирования реестра разрешений включает:

  • автоматическое внесение положительных результатов рассмотрения заявлений в реестр разрешений, либо внесение в реестр разрешений результатов процесса рассмотрения заявлений, осуществляемого вне системы;
  • восстановление исторических данных;
  • конвертацию исторических данных;
  • выдачу, переоформление, приостановление, аннулирование, продление, возобновление и прекращение действия разрешения или приложения к разрешению.

Процесс формирования реестра субъектов, подавших уведомление, состоит из:

  • подачи уведомлений;
  • автоматического включения уведомлений в реестр субъектов, подавших уведомление, либо наполнения реестра субъектов, подавших уведомление, историческими данными в период временного или постоянного отсутствия возможности ведения органом, осуществляющим уведомительный порядок, государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений;
  • исключения субъекта, подавшего уведомление, из государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, приостановления, возобновления деятельности субъекта, подавшего уведомление.

В системе формируются следующие виды электронных документов:

  • заявления;
  • уведомления;
  • извещения, направляемые заявителям в процессе рассмотрения заявлений;
  • разрешения;
  • мотивированные отказы в рассмотрении заявлений и выдаче разрешений первой и второй категории;
  • запросы государственным органам, уполномоченным на согласование выдачи разрешения;
  • ответы – согласования государственных органов;
  • извещения, направляемые владельцам разрешений или субъектам, подавшим уведомление, в процессе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений.

Всем электронным документам, сформированным в системе в формате XML, присваивается номер и код административного документа (НИКАД).

Авторизованным пользователям доступны сервисы:

  • поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;
  • просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений;
  • подача электронного заявления для получения разрешения;
  • подача заявления на перевод разрешения в бумажной форме в электронный формат;
  • подача заявлений на переоформление, продление, прекращение, приостановление, возобновление действия, корректировку сведений разрешения и (или) приложения к разрешению, предусмотренных законодательством в сфере государственных и социально ответственных услугах, а также конвертацию и восстановление разрешений;
  • просмотр статуса рассмотрения заявлений, поданных заявителем;
  • просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе рассмотрения заявления, поданных заявителем (о необходимости явки на тестирование, предоставления дополнительных сведений по заявлению, оплаты лицензионного или разрешительного сбора и иные сведения);
  • направление в электронной форме ответа на запрос разрешительного органа в процессе рассмотрения заявлений (предоставление дополнительных сведений по заявлению, подтверждение явки на тестирование, направление квитанции об оплате лицензионного или разрешительного сбора и иные действия);
  • оплата лицензионных и разрешительных сборов посредством платежного шлюза "цифрового правительства" (в процессе подачи электронного заявления);
  • просмотр электронных документов, выданных разрешительным органом по результатам рассмотрения заявлений;
  • подача уведомления о начале деятельности;
  • подача уведомлений о прекращении деятельности (действия), об изменении данных;
  • просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений (о прекращении действия (аннулировании), приостановлении, возобновлении действия разрешения, об исключении субъекта из реестра субъектов, подавших уведомление, о приостановлении, возобновлении деятельности субъекта);
  • отзыв заявления.

Неавторизованные пользователи могут осуществлять:

  • поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;
  • просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений.

Подача электронного заявления осуществляется авторизованным пользователем внешнего портала Системы путем заполнения электронной формы заявления и удостоверения ее ЭЦП.

Система присваивает электронному заявлению НИКАД в момент удостоверения документа ЭЦП заявителя.

В ходе подачи электронного заявления система проводит ряд автоматических проверок:

  • проверка наличия заявителя (представителя заявителя) в государственных базах данных физических и юридических лиц, в интегрированной налоговой цифровой системе;
  • осуществление форматно-логического контроля электронной формы заявления (проверка корректности и полноты заполнения);
  • проверка наличия в цифровых системах государственных органов данных, указываемых заявителем в электронной форме заявления;
  • проверка наличия в государственном цифровом реестре разрешений и уведомлений сведений, указываемых заявителем в электронной форме заявления.

В случае положительного результата таких проверок в личный кабинет заявителя поступает извещение о регистрации его электронного заявления в системе.

Подать заявление можно круглосуточно, без привязки к графику работы государственного органа.

Система предоставляет типовые операции процессов рассмотрения разрешительными органами заявлений в ходе осуществления лицензирования, разрешительной процедуры в электронном виде посредством своего внутреннего портала.

Приказ введен в действие с 12 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация
11:20, 13 мая 2026
Подключение к национальной системе биометрической аутентификации: утверждены правила
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
13:43, 09 апреля 2026
В Казахстане утвердили критерии отнесения объектов информатизации к ИИ
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
12:46, 24 июня 2026
Изменились правила работы госсервиса контроля доступа к персональным данным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ринат Алюетов назвал причины поражения &quot;Окжетпеса&quot; в матче против &quot;Тобыла&quot;
08:58, Сегодня
Ринат Алюетов назвал причины поражения "Окжетпеса" в матче против "Тобыла"
Штефан Таркович о поражении &quot;Актобе&quot; &quot;Астане&quot;: &quot;Проигрывать такой матч всегда тяжело&quot;
08:41, Сегодня
Штефан Таркович о поражении "Актобе" "Астане": "Проигрывать такой матч всегда тяжело"
Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с &quot;Уимблдона&quot;
08:14, Сегодня
Официально: Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с "Уимблдона"
Появилось видео уверенной победы &quot;Тобыла&quot; над &quot;Окжетпесом&quot;
00:46, 13 июля 2026
Появилось видео уверенной победы "Тобыла" над "Окжетпесом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: