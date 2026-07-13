Правила работы цифровой системы разрешений и уведомлений утвердили в Казахстане
Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил функционирования государственной цифровой системы разрешений и уведомлений".
Функциональными задачами системы является автоматизация следующих процессов:
- подача и рассмотрение заявлений в ходе лицензирования, разрешительной процедуры;
- формирование реестра разрешений;
- формирование реестра субъектов, подавших уведомление;
- формирование реестра саморегулируемых организаций.
Процесс подачи и рассмотрения заявлений состоит из следующих операций:
- подачи заявлений в электронном вид, либо внесения в Систему сведений по заявлениям, поступившим на бумажных носителях;
- рассмотрения заявлений;
- предоставления заявителям результатов рассмотрения заявлений.
Процесс формирования реестра разрешений включает:
- автоматическое внесение положительных результатов рассмотрения заявлений в реестр разрешений, либо внесение в реестр разрешений результатов процесса рассмотрения заявлений, осуществляемого вне системы;
- восстановление исторических данных;
- конвертацию исторических данных;
- выдачу, переоформление, приостановление, аннулирование, продление, возобновление и прекращение действия разрешения или приложения к разрешению.
Процесс формирования реестра субъектов, подавших уведомление, состоит из:
- подачи уведомлений;
- автоматического включения уведомлений в реестр субъектов, подавших уведомление, либо наполнения реестра субъектов, подавших уведомление, историческими данными в период временного или постоянного отсутствия возможности ведения органом, осуществляющим уведомительный порядок, государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений;
- исключения субъекта, подавшего уведомление, из государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, приостановления, возобновления деятельности субъекта, подавшего уведомление.
В системе формируются следующие виды электронных документов:
- заявления;
- уведомления;
- извещения, направляемые заявителям в процессе рассмотрения заявлений;
- разрешения;
- мотивированные отказы в рассмотрении заявлений и выдаче разрешений первой и второй категории;
- запросы государственным органам, уполномоченным на согласование выдачи разрешения;
- ответы – согласования государственных органов;
- извещения, направляемые владельцам разрешений или субъектам, подавшим уведомление, в процессе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений.
Всем электронным документам, сформированным в системе в формате XML, присваивается номер и код административного документа (НИКАД).
Авторизованным пользователям доступны сервисы:
- поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;
- просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений;
- подача электронного заявления для получения разрешения;
- подача заявления на перевод разрешения в бумажной форме в электронный формат;
- подача заявлений на переоформление, продление, прекращение, приостановление, возобновление действия, корректировку сведений разрешения и (или) приложения к разрешению, предусмотренных законодательством в сфере государственных и социально ответственных услугах, а также конвертацию и восстановление разрешений;
- просмотр статуса рассмотрения заявлений, поданных заявителем;
- просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе рассмотрения заявления, поданных заявителем (о необходимости явки на тестирование, предоставления дополнительных сведений по заявлению, оплаты лицензионного или разрешительного сбора и иные сведения);
- направление в электронной форме ответа на запрос разрешительного органа в процессе рассмотрения заявлений (предоставление дополнительных сведений по заявлению, подтверждение явки на тестирование, направление квитанции об оплате лицензионного или разрешительного сбора и иные действия);
- оплата лицензионных и разрешительных сборов посредством платежного шлюза "цифрового правительства" (в процессе подачи электронного заявления);
- просмотр электронных документов, выданных разрешительным органом по результатам рассмотрения заявлений;
- подача уведомления о начале деятельности;
- подача уведомлений о прекращении деятельности (действия), об изменении данных;
- просмотр электронных извещений от государственных органов, направленных в ходе ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений (о прекращении действия (аннулировании), приостановлении, возобновлении действия разрешения, об исключении субъекта из реестра субъектов, подавших уведомление, о приостановлении, возобновлении деятельности субъекта);
- отзыв заявления.
Неавторизованные пользователи могут осуществлять:
- поиск и просмотр сведений государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, находящихся в открытом доступе;
- просмотр информации об условиях получения разрешений и направления уведомлений.
Подача электронного заявления осуществляется авторизованным пользователем внешнего портала Системы путем заполнения электронной формы заявления и удостоверения ее ЭЦП.
Система присваивает электронному заявлению НИКАД в момент удостоверения документа ЭЦП заявителя.
В ходе подачи электронного заявления система проводит ряд автоматических проверок:
- проверка наличия заявителя (представителя заявителя) в государственных базах данных физических и юридических лиц, в интегрированной налоговой цифровой системе;
- осуществление форматно-логического контроля электронной формы заявления (проверка корректности и полноты заполнения);
- проверка наличия в цифровых системах государственных органов данных, указываемых заявителем в электронной форме заявления;
- проверка наличия в государственном цифровом реестре разрешений и уведомлений сведений, указываемых заявителем в электронной форме заявления.
В случае положительного результата таких проверок в личный кабинет заявителя поступает извещение о регистрации его электронного заявления в системе.
Подать заявление можно круглосуточно, без привязки к графику работы государственного органа.
Система предоставляет типовые операции процессов рассмотрения разрешительными органами заявлений в ходе осуществления лицензирования, разрешительной процедуры в электронном виде посредством своего внутреннего портала.
Приказ введен в действие с 12 июля.