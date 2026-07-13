Обновлены обязательные реквизиты электронных документов, полученных через госуслуги
Документом обновлены:
- Обязательные реквизиты результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи;
- Правила проверки достоверности результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи.
Говорится, что результат оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученный посредством абонентского устройства сотовой связи, содержит следующие обязательные реквизиты:
- уникальный номер электронного документа с датой получения государственной и иной услуги в электронной форме;
- индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер услугополучателя;
- матричный код.
Проверить достоверность результатов госуслуги, полученной через мобильный телефон, могут пользователь или третье лицо, которому пользователь предъявил электронный документ, через мобильное приложение "цифрового правительства".
Достоверность результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, подтверждается ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, предоставляющего государственные и иные услуги.
При этом информация об ЭЦП уполномоченного лица отображается в мобильном приложении "цифрового правительства" после считывания матричного кода, отображающего сведения об ЭЦП.
Достоверность электронного документа полученного посредством мобильного телефона, подтверждается уникальным номером электронного документа, сформированным и присвоенным мобильным приложением "цифрового правительства" в виде матричного кода электронного документа.
Для проверки пользователь выбирает сервис "Проверка услуг, полученных через мобильное приложение "цифрового правительства", сканирует матричный код электронного документа, а также вводит индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер услугополучателя.
Положительным результатом проверки является:
- соответствие отсканированного уникального номера электронного документа при считывании матричного кода коду, присвоенному мобильным приложением "цифрового правительства";
- соответствие отображаемого ИИН или БИН данным услугополучателя;
- наличие информации об ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, предоставляющего государственные и иные услуги.
В свою очередь, отрицательным результатом проверки является:
- несоответствие отсканированного уникального номера электронного документа при считывании матричного кода уникальному номеру электронного документа, присвоенному мобильным приложением "цифрового правительства";
- несоответствие отображаемого ИИН или БИН данным услугополучателя.
В правилах указывается, что в случае отрицательного результата проверки выводится сообщение об отсутствии электронного документа по введенным данным.
Приказ вводится в действие с 20 июля.
При этом утрачивает силу приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 19 января 2016 года "Об утверждении обязательных реквизитов результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также Правил проверки их достоверности".