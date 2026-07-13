#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены обязательные реквизиты электронных документов, полученных через госуслуги

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:21 Фото: gov4c.kz
Министр искусственного интеллекта приказом от 1 июля 2026 года утвердил обязательные реквизиты результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи и Правила проверки их достоверности, сообщает Zakon.kz.

Документом обновлены:

  • Обязательные реквизиты результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи;
  • Правила проверки достоверности результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи.

Говорится, что результат оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученный посредством абонентского устройства сотовой связи, содержит следующие обязательные реквизиты:

  • уникальный номер электронного документа с датой получения государственной и иной услуги в электронной форме;
  • индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер услугополучателя;
  • матричный код.

Проверить достоверность результатов госуслуги, полученной через мобильный телефон, могут пользователь или третье лицо, которому пользователь предъявил электронный документ, через мобильное приложение "цифрового правительства".

Достоверность результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, подтверждается ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, предоставляющего государственные и иные услуги.

При этом информация об ЭЦП уполномоченного лица отображается в мобильном приложении "цифрового правительства" после считывания матричного кода, отображающего сведения об ЭЦП.

Достоверность электронного документа полученного посредством мобильного телефона, подтверждается уникальным номером электронного документа, сформированным и присвоенным мобильным приложением "цифрового правительства" в виде матричного кода электронного документа.

Для проверки пользователь выбирает сервис "Проверка услуг, полученных через мобильное приложение "цифрового правительства", сканирует матричный код электронного документа, а также вводит индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер услугополучателя.

Положительным результатом проверки является:

  • соответствие отсканированного уникального номера электронного документа при считывании матричного кода коду, присвоенному мобильным приложением "цифрового правительства";
  • соответствие отображаемого ИИН или БИН данным услугополучателя;
  • наличие информации об ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, предоставляющего государственные и иные услуги.

В свою очередь, отрицательным результатом проверки является:

  • несоответствие отсканированного уникального номера электронного документа при считывании матричного кода уникальному номеру электронного документа, присвоенному мобильным приложением "цифрового правительства";
  • несоответствие отображаемого ИИН или БИН данным услугополучателя.

В правилах указывается, что в случае отрицательного результата проверки выводится сообщение об отсутствии электронного документа по введенным данным.

Приказ вводится в действие с 20 июля.

При этом утрачивает силу приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 19 января 2016 года "Об утверждении обязательных реквизитов результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также Правил проверки их достоверности".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Как привзять свой мобильный номер к сайту электронного правительства: новые правила
09:47, 01 апреля 2024
Как привязать свой мобильный номер на сайте электронного правительства: новые правила
Подключение абоненских номеров казахстанцев к порталу электронного правительства: разработаны новые правила
10:31, 08 февраля 2024
Подключение номеров казахстанцев к порталу электронного правительства: разработаны новые правила
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
14:46, 13 мая 2026
Утверждены правила классификации электронных госуслуг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ринат Алюетов назвал причины поражения &quot;Окжетпеса&quot; в матче против &quot;Тобыла&quot;
08:58, Сегодня
Ринат Алюетов назвал причины поражения "Окжетпеса" в матче против "Тобыла"
Штефан Таркович о поражении &quot;Актобе&quot; &quot;Астане&quot;: &quot;Проигрывать такой матч всегда тяжело&quot;
08:41, Сегодня
Штефан Таркович о поражении "Актобе" "Астане": "Проигрывать такой матч всегда тяжело"
Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с &quot;Уимблдона&quot;
08:14, Сегодня
Официально: Рыбакина сохранила второе место рейтинга WTA после раннего вылета с "Уимблдона"
Появилось видео уверенной победы &quot;Тобыла&quot; над &quot;Окжетпесом&quot;
00:46, 13 июля 2026
Появилось видео уверенной победы "Тобыла" над "Окжетпесом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: