Минюст утвердил правила аккредитации журналистов
Аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности министерства.
Постоянная аккредитация журналистов проводится при министерстве независимо от места нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) сроком на один год.
Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на казахском и русском языках.
Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов по форме за подписью главного редактора или собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.
Срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов.
Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:
- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации.
Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
- сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
- соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Министерство утверждает регламент проводимого мероприятия.
Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении, либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
- не предоставление документов, указанных выше;
- отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.
Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.
Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:
- заявление главного редактора средства массовой информации или собственника СМИ о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом (представителем средства массовой информации);
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении, либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
- нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 данных Правил.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.
Лишение постоянной аккредитации журналистов осуществляется сроком на шесть месяцев.
В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты.
Также утверждены правила временной аккредитации журналистов.
Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.