Минюст утвердил правила аккредитации журналистов

Приказом министра юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №617 утверждены Правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) при Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется с целью широкого и оперативного информирования общественности о деятельности министерства.

Постоянная аккредитация журналистов проводится при министерстве независимо от места нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) сроком на один год.

Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) на казахском и русском языках.

Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов по форме за подписью главного редактора или собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.

Срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов.

Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

об аккредитации;

об отказе в аккредитации.

Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;

соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;

соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Министерство утверждает регламент проводимого мероприятия.

Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении, либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

не предоставление документов, указанных выше;

отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

заявление главного редактора средства массовой информации или собственника СМИ о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;

наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом (представителем средства массовой информации);

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении, либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 данных Правил.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет СМИ о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.

Лишение постоянной аккредитации журналистов осуществляется сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты.

Также утверждены правила временной аккредитации журналистов.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.