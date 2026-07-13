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Право

Закрепить статус врача-интерна и расширить доступ молодых специалистов к обучению хотят в Казахстане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил поправки в положение о клинической базе, клинике организации образования в области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском центре и требований, предъявляемых к ним, сообщает Zakon.kz.

Новые меры направлены на повышение качества подготовки врачей и безопасности оказания медицинской помощи пациентам.

Одним из ключевых нововведений станет официальное закрепление понятия "врач-интерн". Это позволит определить правовой статус специалиста, который проходит профессиональную подготовку после окончания медицинского образования и приобретает практические навыки под руководством опытных врачей.

Кроме того, предусматривается создание условий для более эффективного образовательного процесса на клинических базах, в клиниках организаций образования в области здравоохранения, университетских больницах и базах резидентуры.

Главная цель изменений — обеспечить будущим врачам доступ к качественной практической подготовке, а пациентам — повысить уровень безопасности и качества медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения отметили, что участие врачей-интернов и врачей-резидентов в лечебном процессе осуществляется в рамках действующих требований и под контролем квалифицированных специалистов.

"Получение практического опыта является важной частью подготовки медицинских кадров и соответствует международным подходам к профессиональному обучению врачей. Принятие проекта приказа позволит совершенствовать систему подготовки медицинских специалистов, укрепить взаимодействие между образовательными организациями и медицинскими учреждениями, а также создать более понятные условия для профессионального становления молодых врачей", – пояснили в министерстве.

Ожидается, что реализация новых норм будет способствовать повышению качества медицинского образования и развитию кадрового потенциала системы здравоохранения Казахстана.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.

Ранее мы рассказали, что Минздрав изменит правила для медорганизаций.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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