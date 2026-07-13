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Право

В Казахстане определили приоритетные направления развития криптоиндустрии: указ президента

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:48 Фото: unsplash
Токаев подписал указ от 7 июля 2026 года "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, целью развития индустрии цифровых активов определено формирование в Казахстане регулируемого, прозрачного и конкурентоспособного рынка цифровых активов, интегрированного в международные финансовые рынки и привлекающего капитал, путем создания правовых, институциональных, технологических и инфраструктурных условий для безопасного использования цифровых активов населением и бизнесом при сохранении финансовой стабильности, противодействии незаконным операциям и защите прав участников рынка.

В документе указаны приоритетные направления развития индустрии цифровых активов:

  • стимулирование перевода операций с цифровыми активами в регулируемую экосистему цифровых активов страны, в том числе путем повышения привлекательности регуляторного режима;
  • создание условий для удержания ликвидности и роста оборота цифровых активов внутри страны, повышения инвестиционной привлекательности индустрии путем формирования функционально передовой национальной инфраструктуры рынка цифровых активов, включающей платформы по токенизации и торговые, обменные, расчетные, кастодиальные решения, а также криптофиатные каналы во взаимодействии с финансовой системой и национальной цифровой финансовой инфраструктурой;
  • внедрение новых инновационных финансовых инструментов и платежных услуг на базе цифровых активов, в том числе для проведения трансграничных расчетов;
  • вовлечение неиспользуемых и возобновляемых энергоресурсов в цифровой майнинг;
  • развитие токенизации активов в целях расширения и диверсификации источников финансирования реального сектора экономики;
  • обеспечение прозрачности и безопасности операций с цифровыми активами, защиты прав потребителей и инвесторов, а также усиление механизмов противодействия незаконному обороту и выводу капитала.

Помимо этого, при Нацбанке образован Комитет по цифровым активам и платежным системам.

Правительству поручено:

  • до 1 августа 2026 года выработать механизм, исключающий блокировку банковских счетов казахстанских провайдеров услуг цифровых активов, предназначенных для обслуживания операций клиентов с цифровыми активами в случае блокировки индивидуальных счетов клиентов казахстанских провайдеров при наличии законных оснований;
  • до 31 декабря 2026 года обеспечить правовой механизм добровольного раскрытия ранее приобретенных цифровых активов при условии их обязательного перевода в регулируемую инфраструктуру через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов;
  • до 1 марта 2027 года внести на рассмотрение Курултая проект закона, предусматривающий механизм использования попутного нефтяного газа и природного газа на месторождениях для выработки электрической энергии в изолированном режиме с целью ее использования для цифрового майнинга.

Также в целях стимулирования легального оборота цифровых активов:

  • до 1 сентября 2026 года выработать дополнительный механизм налогового стимулирования перевода цифровых активов физическими лицами с иностранных платформ и сервисов на платформы казахстанских провайдеров услуг цифровых активов;
  • до 1 апреля 2027 года внести на рассмотрение Курултая проект закона, предусматривающий освобождение физических лиц от уплаты ИПН по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров, за период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Для расширения сфер применения цифровых активов в экономике Нацбанку совместно с другими госорганами поручается:

  • до 30 сентября 2026 года разработать и утвердить совместный план действий по развитию отрасли цифровых активов (криптоиндустрии) на среднесрочный период;
  • до 1 октября 2026 года в целях развития отрасли цифровых активов принять меры по укреплению институционального и ресурсного потенциала государственных органов, осуществляющих регулирование рынка цифровых финансовых активов и индустрии цифрового майнинга;
  • до 1 ноября 2026 года провести анализ функционирования децентрализованных платформ (DeFi), используемых при обороте цифровых активов, и выработать подходы к их регулированию и контролю;
  • до 30 ноября 2026 года усовершенствовать процедуры реализации и запуска проектов в регуляторную песочницу (особый режим регулирования) Нацбанка и АРРФР, обеспечив упрощение процессов отбора, рассмотрения и одобрения заявок на уровне решения руководителя государственного органа;
  • до 1 декабря 2026 года определить порядок и условия признания цифровых активов, включая токенизированные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с действующим правом МФЦА, цифровыми финансовыми активами на территории РК.

До конца текущего года на рассмотрение Курултая вынесут законопроект, который предусматривает:

  • использование стейблкоинов, эмитированных в соответствии с требованиями Нацбанка, для осуществления платежей за товары и услуги, а также трансграничных платежей и переводов денег по экспортно-импортным операциям за товары и услуги;
  • совершенствование деятельности казахстанских провайдеров услуг цифровых активов по оказанию новых видов услуг с необеспеченными цифровыми активами;
  • закрепление возможности обслуживания небанковскими поставщиками (платежными организациями) платежных услуг операций, связанных с цифровыми активами.

Государственному фонду "Alatau City Authority" до 31 декабря 2026 года поручено разработать механизм, позволяющий производить инвестирование с использованием необеспеченных цифровых активов в проекты на территории города Алатау для зарубежных инвесторов.

Также предусмотрена проработка механизмов использования цифровых активов и стейблкоинов для осуществления трансграничных расчетов, что откроет для казахстанского бизнеса дополнительные каналы проведения экспортно-импортных операций.

На АРРФР возложена обязанность до 1 января 2027 года:

  • определить механизм по учету, хранению и ведению реестра держателей цифровых финансовых активов, обеспечив защиту активов клиентов, включая их обособление от собственных активов казахстанских провайдеров услуг цифровых активов и выведение из состава имущественной массы при банкротстве;
  • разработать комплекс мер по развитию рынка токенизированных финансовых инструментов, включая запуск пилотных выпусков токенизированных корпоративных облигаций листинговых эмитентов, расширение круга инвесторов цифровых финансовых активов.

Указ введен в действие с 7 июля.

Ранее мы сообщали, что доходы от криптовалюты могут освободить от налога в Казахстане.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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