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Финансы

Курс доллара резко подскочил на торгах 13 июля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:44 Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,11 тенге, поднявшись сразу на 8,94 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,18 тенге (+0,12).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,41 тенге (+1,94).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-474,6 тенге, евро – 540,8-546,3 тенге, рубля – 5,81-5,96 тенге.

Мировые цены на нефть выросли на торгах 13 июля.

Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4,08% – до 79,11 доллара за баррель.

Американская WTI подорожала на 4,11% – до 74,36 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,71 тенге, евро – 531,26 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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