Курс доллара резко подскочил на торгах 13 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,11 тенге, поднявшись сразу на 8,94 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,18 тенге (+0,12).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,41 тенге (+1,94).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-474,6 тенге, евро – 540,8-546,3 тенге, рубля – 5,81-5,96 тенге.
Мировые цены на нефть выросли на торгах 13 июля.
Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4,08% – до 79,11 доллара за баррель.
Американская WTI подорожала на 4,11% – до 74,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,71 тенге, евро – 531,26 тенге, рубля – 6,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 июля, можно здесь.