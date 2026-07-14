Реестр контрактов на недропользование по урану создают в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 2 июля 2026 года утвердил Правила ведения реестра заключенных контрактов на недропользование по урану, сообщает Zakon.kz.
Реестр ведется компетентным органом на бумажном носителе по утвержденной форме.
В реестре содержится следующая информация:
- наименование недропользователя;
- реквизиты недропользователя (место нахождения, указание на государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица);
- предмет рассмотрения контракта на недропользование, дополнения к нему;
- номер, дата протокола на основании которого заключен контракт на недропользование, дополнение к нему;
- наименование контракта на недропользование, дополнения к нему;
- номер, дата заключения контракта на недропользование, дополнения к нему;
- вид операций по недропользованию;
- границы участка недр;
- административно-территориальная единица;
- сведения о прекращении действия контракта на недропользование.
Сведения о заключенном контракте на недропользование по урану либо дополнении к нему подлежат внесению в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его подписания компетентным органом.
Сведения о прекращении действия контракта на недропользование по урану вносятся в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его прекращения.
Приказ вводится в действие с 9 сентября.
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