Реестр контрактов на недропользование по урану создают в Казахстане

Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 2 июля 2026 года утвердил Правила ведения реестра заключенных контрактов на недропользование по урану, сообщает Zakon.kz.

Реестр ведется компетентным органом на бумажном носителе по утвержденной форме.

В реестре содержится следующая информация:

наименование недропользователя;

реквизиты недропользователя (место нахождения, указание на государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица);

предмет рассмотрения контракта на недропользование, дополнения к нему;

номер, дата протокола на основании которого заключен контракт на недропользование, дополнение к нему;

наименование контракта на недропользование, дополнения к нему;

номер, дата заключения контракта на недропользование, дополнения к нему;

вид операций по недропользованию;

границы участка недр;

административно-территориальная единица;

сведения о прекращении действия контракта на недропользование.

Сведения о заключенном контракте на недропользование по урану либо дополнении к нему подлежат внесению в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его подписания компетентным органом.

Сведения о прекращении действия контракта на недропользование по урану вносятся в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его прекращения.

Приказ вводится в действие с 9 сентября.