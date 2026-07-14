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Право

Реестр контрактов на недропользование по урану создают в Казахстане

Добыча урана, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 08:53 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 2 июля 2026 года утвердил Правила ведения реестра заключенных контрактов на недропользование по урану, сообщает Zakon.kz.

Реестр ведется компетентным органом на бумажном носителе по утвержденной форме.

В реестре содержится следующая информация:

  • наименование недропользователя;
  • реквизиты недропользователя (место нахождения, указание на государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица);
  • предмет рассмотрения контракта на недропользование, дополнения к нему;
  • номер, дата протокола на основании которого заключен контракт на недропользование, дополнение к нему;
  • наименование контракта на недропользование, дополнения к нему;
  • номер, дата заключения контракта на недропользование, дополнения к нему;
  • вид операций по недропользованию;
  • границы участка недр;
  • административно-территориальная единица;
  • сведения о прекращении действия контракта на недропользование.

Сведения о заключенном контракте на недропользование по урану либо дополнении к нему подлежат внесению в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его подписания компетентным органом.

Сведения о прекращении действия контракта на недропользование по урану вносятся в реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его прекращения.

Приказ вводится в действие с 9 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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