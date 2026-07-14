Определены дифференцированные сроки возврата средств государственной поддержки банками
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АРРФР подготовило поправки в условия распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и привилегированным акциям, проведения обратного выкупа собственных акций банком для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и т.д., сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает установление дифференцированных сроков возврата средств государственной поддержки в зависимости от объема погашаемых средств банками, имеющими обязательства по государственной поддержке, при выплате дивидендов:
- до 50 млрд тенге включительно – в течение 3 месяцев;
- свыше 50 и до 100 млрд тенге – в течение 12 месяцев;
- свыше 100 млрд тенге – в течение 18 месяцев.
Проект предусматривает совершенствование механизма возврата средств государственной поддержки путем установления сроков их возврата, дифференцированных в зависимости от объема погашения при выплате дивидендов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля.
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