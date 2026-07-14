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Право

Определены дифференцированные сроки возврата средств государственной поддержки банками

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:23 Фото: pixabay
АРРФР подготовило поправки в условия распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и привилегированным акциям, проведения обратного выкупа собственных акций банком для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и т.д., сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает установление дифференцированных сроков возврата средств государственной поддержки в зависимости от объема погашаемых средств банками, имеющими обязательства по государственной поддержке, при выплате дивидендов:

  • до 50 млрд тенге включительно – в течение 3 месяцев;
  • свыше 50 и до 100 млрд тенге – в течение 12 месяцев;
  • свыше 100 млрд тенге – в течение 18 месяцев.

Проект предусматривает совершенствование механизма возврата средств государственной поддержки путем установления сроков их возврата, дифференцированных в зависимости от объема погашения при выплате дивидендов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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