Определены дифференцированные сроки возврата средств государственной поддержки банками

АРРФР подготовило поправки в условия распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и привилегированным акциям, проведения обратного выкупа собственных акций банком для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и т.д., сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает установление дифференцированных сроков возврата средств государственной поддержки в зависимости от объема погашаемых средств банками, имеющими обязательства по государственной поддержке, при выплате дивидендов:

до 50 млрд тенге включительно – в течение 3 месяцев ;

; свыше 50 и до 100 млрд тенге – в течение 12 месяцев ;

; свыше 100 млрд тенге – в течение 18 месяцев.

Проект предусматривает совершенствование механизма возврата средств государственной поддержки путем установления сроков их возврата, дифференцированных в зависимости от объема погашения при выплате дивидендов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля.