Выдачу аттестатов аккредитации медицинских испытательных лабораторий переведут в онлайн

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила проведения аккредитации испытательных лабораторий, осуществляющих монопольную деятельность по экспертизе и оценке безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила аккредитации, которые позволят оформлять результат государственной услуги в электронном формате.

Выдачу аттестата цифровизируют, что сократит бумажный документооборот на завершающем этапе процедуры и сделает получение результата более удобным для заявителей, пояснили в министерстве.

Согласно проекту, после принятия решения по итогам аккредитации заявителю необходимо будет подать электронную заявку через портал "цифрового правительства" для получения государственной услуги. Результатом станет выдача аттестата аккредитации либо мотивированного отказа в электронном формате. Срок оказания государственной услуги составит два рабочих дня.

При этом не меняются порядок подачи заявления на проведение аккредитации, представление необходимых документов, проведение оценки лаборатории и обмен отчетами между государственным органом и заявителем. Все эти этапы сохраняются в действующем порядке.

Также в правила вносятся поправки в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством. Так, по тексту понятия "информационная система" и "электронный информационный портал" заменяются на современные термины "цифровая система" и "цифровой портал".

В ведомстве подчеркнули, что изменения носят технический и организационный характер. Они не предусматривают введения новых требований к испытательным лабораториям, не изменяют критерии аккредитации и не создают дополнительной административной нагрузки для субъектов предпринимательства.

Таким образом, получение государственной услуги станет более удобным, прозрачным и оперативным, сохранив при этом действующий порядок проведения аккредитации и обеспечив дальнейшее развитие цифровизации государственных услуг в сфере здравоохранения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июля.